Figure Drawing \ Dessin de figure - 12th Jan

Life Drawing teaches you hand-eye coordination, hones your observational skills, and does, wonders for relaxation.

Come and have fun! No stress! Look at everyone's work, as all are different! Talk to them!

We will have a live model. Quick poses and then we progress towards longer poses.

Do arrive 15- 10 mins before to set yourself up, as then you can pick the seat you want!

Stay back enjoy some snacks and get to know everyone.





Dessin de la vie :





Le dessin d'après nature vous apprend la coordination œil-main, affine vos capacités d'observation et fait des merveilles pour la relaxation.

Venez et amusez-vous ! Pas de stress ! Regardez le travail de chacun, car tous sont différents ! Parlez-leur !

Nous aurons un modèle vivant. Des poses rapides, puis nous progressons vers des poses plus longues.

Arrivez 15 à 10 minutes avant pour vous installer, car vous aurez alors la possibilité de choisir le siège que vous voulez!

Restez en arrière, profitez de quelques snacks et faites connaissance avec tout le monde.





We do not provide refunds or move you to the next event. Do keep this in mind, should you cancel. If additional revenue is generated, it goes either to the model or to buy and improve the resource of the environment. That can range from buying supplies, improving the seating area, paying the model more, improving lighting, etc.





Our partners & I have a zero-tolerance policy against harassment, transphobia, racism, homophobia, sexism, and violence. We invite you to take this point into consideration before making your booking.





Nous n'offrons pas de remboursement ou ne vous déplaçons pas vers l'événement suivant. Gardez ceci à l'esprit, si vous annulez. S'il y a des revenus supplémentaires générés, ils vont soit au modèle, soit à l'achat et à l'amélioration des ressources de l'environnement. Cela peut aller de l'achat de fournitures, à l'amélioration de la zone d'assise, à la rémunération du modèle, à l'amélioration de l'éclairage, etc, etc !





Nous et nos partenaires avons une politique de tolérance zéro contre le harcèlement, la transphobie, le racisme, l'homophobie, le sexisme et toutes sortes de violence. Nous vous invitons à prendre ce point en considération avant de faire votre réservation.





https://www.instagram.com/lanaissancede_venus/

https://www.facebook.com/La-Naissance-de-Venus-100891412588132