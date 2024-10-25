Spring Creek Community School
Raffle for Millard Learning
One Ticket $5 - Division 4 50/50
$5
**MUST BE LEGAL GAMBLING AGE AND IN British Columbia TO ENTER!
**MUST BE LEGAL GAMBLING AGE AND IN British Columbia TO ENTER!
More details...
Add
5 for 10 Ticket $10 - Division 4 50/50
$10
This includes 5 tickets
Purchase more to save money and support our year end trip! **MUST BE LEGAL GAMBLING AGE AND IN British Columbia TO ENTER!
Purchase more to save money and support our year end trip! **MUST BE LEGAL GAMBLING AGE AND IN British Columbia TO ENTER!
More details...
Add
50 for $25 Ticket - Division 4 50/50
$25
This includes 50 tickets
Purchase more to save money and support our year end trip! **MUST BE LEGAL GAMBLING AGE AND IN British Columbia TO ENTER!
Purchase more to save money and support our year end trip! **MUST BE LEGAL GAMBLING AGE AND IN British Columbia TO ENTER!
More details...
Add
Add a donation for Spring Creek Community School
$
Did you know?
We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!
Continue