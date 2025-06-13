3rd Annual Mac & Marcela Invitational

Golf Tournament Includes: 18 holes with shared power cart, lunch, "Coast to Coast" themed dinner, contest holes, silent auction, and live music following dinner. There will be no live auction portion to the event this year. Golf will be played in teams of 4. You do not need to purchase an additional dinner ticket -dinner is included in golf tournament registration.
Dinner Ticket Includes: "Coast to Coast" themed dinner, silent auction, and live music following dinner. There will be no live auction portion to the event this year.
Includes: 2 Golf foursomes, opportunity to greet guest at registration and dinner arrival, corporate recognition on all promotional materials, corporate logo in sponsors slideshow during dinner, corporate logo on event gift. 3 Available.
Includes: 1 Golf foursome, corporate recognition on all table talkers and recognition as banquet sponsor, corporate logo in sponsors slideshow during dinner, corporate logo on event gift. 3 Available.
Includes: 1 Golf foursome, corporate recognition on all power carts, corporate logo in sponsors slideshow during dinner, corporate logo on event gift. 5 Available.
Includes: 1 Golf foursome, corporate recognition on all lunch bags, corporate logo in sponsors slideshow during dinner, corporate logo on event gift. 5 Available.
Includes: 1 Golf foursome, opportunity to hold on-site activity/sampling with product or merchandise, corporate logo in sponsors slideshow during dinner, corporate logo on event gift. 4 Available.
Includes: Opportunity to hold on-site activity/sampling with product or merchandise, corporate logo in sponsors slideshow during dinner, corporate logo on event gift. 4 Available.
Includes: Corporate logo on signage displayed at tee, corporate logo in sponsorship slideshow during banquet. 18 Available
Includes: Corporate logo on signage displayed at green, corporate logo in sponsorship slideshow during banquet. 18 Available
