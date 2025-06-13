3rd Annual Mac & Marcela Invitational

72538 Bluewater Hwy

Zurich, ON N0M 2T0, Canada

Golf Tournament Registration (Single Player)
CA$200

Golf Tournament Includes: 18 holes with shared power cart, lunch, "Coast to Coast" themed dinner, contest holes, silent auction, and live music following dinner. There will be no live auction portion to the event this year. Golf will be played in teams of 4. You do not need to purchase an additional dinner ticket -dinner is included in golf tournament registration.

Dinner Ticket
CA$75

Dinner Ticket Includes: "Coast to Coast" themed dinner, silent auction, and live music following dinner. There will be no live auction portion to the event this year.

Double Diamond Event Sponsor
CA$10,000

Includes: 2 Golf foursomes, opportunity to greet guest at registration and dinner arrival, corporate recognition on all promotional materials, corporate logo in sponsors slideshow during dinner, corporate logo on event gift. 3 Available.

Diamond Sponsor
CA$7,500

Includes: 1 Golf foursome, corporate recognition on all table talkers and recognition as banquet sponsor, corporate logo in sponsors slideshow during dinner, corporate logo on event gift. 3 Available.

Platinum Sponsor
CA$5,000

Includes: 1 Golf foursome, corporate recognition on all power carts, corporate logo in sponsors slideshow during dinner, corporate logo on event gift. 5 Available.

Gold Sponsor
CA$3,000

Includes: 1 Golf foursome, corporate recognition on all lunch bags, corporate logo in sponsors slideshow during dinner, corporate logo on event gift. 5 Available.

Silver Sponsor
CA$2,000

Includes: 1 Golf foursome, opportunity to hold on-site activity/sampling with product or merchandise, corporate logo in sponsors slideshow during dinner, corporate logo on event gift. 4 Available.

Bronze Sponsor
CA$1,000

Includes: Opportunity to hold on-site activity/sampling with product or merchandise, corporate logo in sponsors slideshow during dinner, corporate logo on event gift. 4 Available.

Tee Sponsor
CA$500

Includes: Corporate logo on signage displayed at tee, corporate logo in sponsorship slideshow during banquet. 18 Available

Green Sponsor
CA$200

Includes: Corporate logo on signage displayed at green, corporate logo in sponsorship slideshow during banquet. 18 Available

Silent Auction Item
CA$400
Silent Auction Item
CA$2,500
Silent Auction Items
CA$1,250

