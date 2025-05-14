Calgary Search And Rescue Association

Calgary Search And Rescue Association

3rd Annual Outdoor Show Silent Auction fundraiser

Calaway Park Family ticket pack item
$75

4, 1 day tickets to Calaway Park - valid till Oct 13, 2025- Valued at $215
Stage West 2 Passes item
$60

Stage West - 2 passes for use Sunday to Thursday. Valued at $185.00. Valid until Aug 3, 2025.
Royal Tyrrell Museum - Family day pass item
Royal Tyrrell Museum - Family day pass
$20

One - one day family pass(2 adults and up to 6 children aged 7-17) admission to thw Royal Tyrrell Museum in Drumheller. Come visit the dinosaurs! Valued at $50.Expires Dec 31, 2027.
Frigidaire Gas Powered Pizza Oven item
Frigidaire Gas Powered Pizza Oven
$100

Donated by STARS! A wonderful gas powered outdoor pizza oven! Valued at $390. Uses propane. Cooks 12” pizzas in 15 min. Retractable legs for easy travel/storage. Easy clean.
Gift Basket by RainbowChasers item
Gift Basket by RainbowChasers
$35

Donated by RainbowChasers - 2 tumblers, resin art, coasters, 3D printed items, and a $50 gift certificate for more goodies. Valued at $250.
Outdoor grab bag item
Outdoor grab bag
$15

Donated by CPAWS - Defend Alberta Parks sign, baseball hat, buff, stickers. Valued at $40
HeatherGlen golf passes item
HeatherGlen golf passes
$80

HeatherGlen Golf Course - 4 green fees and a cart gift card. Fir use Monday to Thursday, or Friday to Sunday after 3pm. Expires September 30, 2026. Valued at $275.
Gift Basket from Be Crateful item
Gift Basket from Be Crateful
$20

Gift basket donated by Be Crateful - 2 yellow mugs and a bunch of other goodies in a crate. Valued at $75.
Ski package item
Ski package
$80

From RCR and Bear Cozy - 2 full day lift tickets for Nakiska and 1 kids ski/snowboard training harness Valued at $320. Lift tickets expire May 2026 and are subject to blackout dates listed on gift certificate.
Outdoorsy Gift Bag - from The Urban Echo item
Outdoorsy Gift Bag - from The Urban Echo
$30

Gift Bag donated by The Urban Echo - includes: Keep Alberta Strange bag, bottle sling bag, spork, snack bag, grocery bag, travel pack. Valued at $120.
Pink Flowers at Maclean Creek- framed painting by Cheryl Ped item
Pink Flowers at Maclean Creek- framed painting by Cheryl Ped
$75

Donated by local painter Cheryl Peddie. Painting of pink flowers found at Maclean Creek. Oil painting on canvas. Valued at $300.
Traceys Art - framed picture of search dog item
Traceys Art - framed picture of search dog
$40

Donated by Traceys Art - framed picture of a search dog. Valued at $75
CADS swag bag item
CADS swag bag
$30

Donated by the Canadian Adaptive Snow Sports Association - 2 travel mugs, small cooler bag, travel bag, pen, 2 admissions for the CADS friends and family ski/snowboard night at Winsport COP Feb 21, 7-9pm. Valued at $75.
Run Calgary full backpack item
Run Calgary full backpack
$60

Donated by Run Calgary - backpack includes: water bottle, hat, head lamp, note book, pen, locklaces, socks and more! Valued at $200.
Wild Ability Donated outdoors package item
Wild Ability Donated outdoors package
$30

Donated by Wild Ability - Redefined Outdoors hoodie, 2 mugs, nature is for all baseball hat, sticker. Valued at $90.
Oji creations- blue art item
Oji creations- blue art
$10

Donated by Oji creations - 2 prints. Valued at $30.
Oji Creations - animal art item
Oji Creations - animal art
$10

Donated by Oji creations - 2 prints. Valued at $30.
Garmin Watch item
Garmin Watch
$800

Donated by Garmin. The Garmin Fenix 8, Amoled/sapphire. 47mm GPS watch. Valued at $1600.
Alberta Wilderness Association gift bag item
Alberta Wilderness Association gift bag
$40

Donated by Alberta Wilderness Association - gift bag with stickers, badge, membership to AWA and a $300 massage gift card. valued at $300, expires Dec 31, 2025.
Snorkel set/ Discover scuba voucher item
Snorkel set/ Discover scuba voucher
$50

Donated by Generation Wave Scuba - voucher for 2 Discover Scuba, valued at $160. Donated by The Dive Shop- adult size Oceanic snorkel set, valued at $120.
Girl Guide Cookies! item
Girl Guide Cookies!
$15

Donated by Girl Guides - box full of girl guide cookies and a keychain with swiss army knife. Valued at $45.
Bear Cozy _ wool socks item
Bear Cozy _ wool socks
$15

Donated by Bear cozy - a Bear cozy to hold bear spray valued at $20. Donated by Motley - 1 pair merino wool socks, mid crew, size M, valued at $30.
Bear cozy & merino wool socks item
Bear cozy & merino wool socks
$15

Donated by Bear cozy - a Bear cozy to hold bear spray valued at $20. Donated by Motley - 1 pair merino wool socks, mid crew, size L, valued at $30.
Bear cozy & merino wool socks item
Bear cozy & merino wool socks
$15

Donated by Bear cozy - a Bear cozy to hold bear spray valued at $20. Donated by Motley - 1 pair merino wool socks, crew, size M, valued at $30.
Bear cozy & merino wool socks item
Bear cozy & merino wool socks
$15

Donated by Bear cozy - a Bear cozy to hold bear spray valued at $20. Donated by Motley - 1 pair merino wool socks, crew, siza L, valued at $30.
Bear spray item
Bear spray
$35

Donated by Biosphere Institute of the Bow Valley - Bear spray. Waiver required to be signed upon pickup. Valued at $75
Tactical First Aid Kit item
Tactical First Aid Kit
$50

Donated by Tactical Innovations Canada. Tactical bag with first aid supplies. Valued at $200.
First aid item
First aid
$30

Donated by Tactical Innovations Canada. Stopthe bleed kit, tourniquet kit and first aid supplies pouches. Valued at $165.
Leaf prints x 3 item
Leaf prints x 3
$5

Donated by Prospect Human Services. 3 prints of leaves. Valued at $20
Private tour of Rothney Observatory for 4 people item
Private tour of Rothney Observatory for 4 people
$25

Donated by the Royal Astronomical Society of Alberta. A private 4 person tour of the Rothney Observatory. Limited dates available: July 24,25,25, Oct 18 or Nov 15 2025. Must email to book date. Valued at $100.
Canmore Cave - Explorer Tour for 1 item
Canmore Cave - Explorer Tour for 1
$40

Donated by Canmore Cave Tours. Gift card for 1 person on the Explorer Tour. Valid until Jun 15, 2026. Valued at $156.
Camping Adventure item
Camping Adventure
$100

Donated by Busy Beavers Touring co. One person, one night front country camping trip. Food and camping gear provided on tour. Valid until June 3, 2026. Valued at $360.
Telus Spark - 2 General Admission passes item
Telus Spark - 2 General Admission passes
$15

Donated by Telus Spark. 2 general admission passes. Valid from 04/09/2025-12/31/2026. Valued at $60.
Backpack and puppy goodies item
Backpack and puppy goodies
$60

Donated by Sequoia Supply - red 40 L backpack, valued at $300. Donated by Ooly Drooly - puppy accessories, valued at $40.
Coffee lover package item
Coffee lover package
$75

For the coffee lover. A Keurig coffee machine and coffee pods. Valued at $200.
Westjet roundtrip flight for 2! item
Westjet roundtrip flight for 2!
$800

Donated by Westjet! A voucher for 1 round trip for 2 guests to any regularly scheduled Westjet destination. Booking and travel must be completed by June 14, 2026. Blackout dates apply.Also included 2 key chains by Reroped!
Car Safety Kit item
Car Safety Kit
$15

Donated by Shell. Car roadside safety kit. Includes flashlight, mini first aid, gloves, booster cables, reflective vest, candles and more. Valued at $50
Canoe lession item
Canoe lession
$35

Donated by University of Calgary. A beginner's canoe lesson for 1 person with the outdoor centre. Valued at $125.
Sweatshirt and hat item
Sweatshirt and hat
$10

Cochrane Ecological Institute green sweatshirt size S and Calgary Firefighters baseball hat.
Tshirt and hat item
Tshirt and hat
$10

Cochrane Ecological Institute black tshirt size XXL and Calgary Firefighters baseball hat.
Bungee set & AC/DC multi tester item
Bungee set & AC/DC multi tester
$5

Bungee set-20 pieces and an AC/DC multi tester.
Archaeological society of AB item
Archaeological society of AB
$10

Donated by the Archaeological society of Alberta. Buff, Rite in the rain notebook, and chocolate arrowhead! Valued at $55.
Book Gift basket item
Book Gift basket
$20

Donated by Kindly Curated Books for Kidz. 10 books for kids! Valued at $100.
Gift package from Mycological Society item
Gift package from Mycological Society
$20

Donated by AB Mycological Society. Hat, toque, mushroom stickers, jewellers loupe, harvesting tool and tshirt Size L. Valued at $100.
AB Must Do Adventure item
AB Must Do Adventure
$30

Donated by Must Do Canada. 50 Scratch off cards, each a new adventure based on attractions and hidden gems around Alberta. Valued at $65.
Print and cards item
Print and cards
$20

Donated by Milena Vasquez, artist. 1 print, 5 post cards and 1 card with envelope.

