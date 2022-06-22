Come Home Queer

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KELLIE LODER IN CONCERT

RVPX+2M8

Small Point-Adam's Cove-Blackhead-Broad Cove, NL A0A 4J0, Canada

General admission
$25
KELLIE LODER IN CONCERT SUNDAY, JULY 17, 7 PM SALEM COMMUNITY CENTRE SMALL POINT, CBN TICKETS $25 SENIORS & STUDENTS $20 PRESENTED BY COME HOME QUEER 2022 & SMALL POINT-ADAMS COVE REC COMMITTEE FOR MORE INFO CALL 709-691-5767
Student/Senior Ticket
$20
KELLIE LODER IN CONCERT SUNDAY, JULY 17, 7 PM SALEM COMMUNITY CENTRE SMALL POINT, CBN TICKETS $25 SENIORS & STUDENTS $20 PRESENTED BY COME HOME QUEER 2022 & SMALL POINT-ADAMS COVE REC COMMITTEE FOR MORE INFO CALL 709-691-5767

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