KELLIE LODER IN CONCERT
SUNDAY, JULY 17, 7 PM
SALEM COMMUNITY CENTRE
SMALL POINT, CBN
TICKETS $25
SENIORS & STUDENTS $20
PRESENTED BY
COME HOME QUEER 2022 &
SMALL POINT-ADAMS COVE REC COMMITTEE
FOR MORE INFO CALL 709-691-5767
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Student/Senior Ticket
$20
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