Célébrez la Journée de la Terre avec nous alors que nous fabriquons des serviettes hygiéniques réutilisables ! Gratuit, Cours de couture!!!





HAGO en collaboration avec Dignité Mensuelle financée par WAGE Canada. Inscrivez-vous !





Celebrate Earth day with us as we make reusable menstrual pads! Free SEWING CLASS!





📍1385 Ontario St E, Montreal, Quebec H2L 1S1

Time: 9am to 12pm!

Register now!





HAGO in collaboration with Monthly Dignity, funded by @women_canada_femmes