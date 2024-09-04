Success at School: ABC Compact Learning Pouch for Preschoolers in English, French, and Spanish - Trousse compacte ABC pour les enfants d’âge préscolaire – Anglais, Français et Espagnol

1. It comes in a compact pouch that attaches to the fridge—perfect for playtime while you’re busy in the kitchen.



2. It teaches the trilingual alphabet: English, French, and Spanish.



3. Your child will learn to recognize and name four basic colours.



4. Children play games by searching for “lost eggs”—a fun, engaging way to learn!



5. Parents receive tips for teaching letters in three languages.



6. Children name letters using colorful images in all three languages.



7. Children learn basic math by counting small and large eggs on each letter.



8. Kids can trace and connect eggs on each letter using their fingers or a non-permanent marker.



9. Children learn to distinguish vowels from consonants through colour coding.



10. Your child will even begin practicing addition and subtraction with the help of letters and eggs

