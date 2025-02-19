FR
Projet CALEB
Happy Hour fundraiser for Projet Caleb - In favor of orphan children (Benin)
600 Rue Mountainview
Otterburn Park, QC J3H 2K8, Canada
General Admission
CA$30
Children (0-11 years)
free
Please register your children even if it's free. This will help us better plan the event.
Children (12-14 years old)
CA$10
