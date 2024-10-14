eventClosed

Central Park Pumpkin Auction!

auction.pickupLocation

100 Central Park Dr, Unionville, ON L3P 7G2, Canada

Library leaders item
Library leaders
CA$15

auctionV2.input.startingBid

Cohen's Cool Kermit Club
Kindergarten - Ms. Potter item
Kindergarten - Ms. Potter
CA$15

auctionV2.input.startingBid

Potter's Pattern Pumpkin
Kindergarten - Ms. Francis & Ms. Alagaratnam item
Kindergarten - Ms. Francis & Ms. Alagaratnam
CA$15

auctionV2.input.startingBid

Kindergarten - Ms. De Sousa & Ms. Lee item
Kindergarten - Ms. De Sousa & Ms. Lee item
Kindergarten - Ms. De Sousa & Ms. Lee
CA$15

auctionV2.input.startingBid

Grade 1 - Ms. Liang item
Grade 1 - Ms. Liang
CA$15

auctionV2.input.startingBid

Pumpkin house
Grade 1 - Ms. Kobrick item
Grade 1 - Ms. Kobrick
CA$15

auctionV2.input.startingBid

Nemo pumpkin "Just keep swimming!"
Grade 2 - Ms. Mani & Ms. Grigorakis item
Grade 2 - Ms. Mani & Ms. Grigorakis
CA$20

auctionV2.input.startingBid

Jack Skelligton Get both pumpkins in this display!
Grade 2/3 - Ms. Cayne item
Grade 2/3 - Ms. Cayne
CA$15

auctionV2.input.startingBid

DJ Pumpkin Let's get this party started!
Grade 3 - Ms. Demidji item
Grade 3 - Ms. Demidji
CA$15

auctionV2.input.startingBid

Purple witch
Grade 3 - Ms. MacKinnon item
Grade 3 - Ms. MacKinnon
CA$15

auctionV2.input.startingBid

Hello Kitty Frankenstein
Grade 3 - Ms. Atikian item
Grade 3 - Ms. Atikian
CA$15

auctionV2.input.startingBid

Full steam ahead
Grade 3/4 - Ms. Tigert item
Grade 3/4 - Ms. Tigert
CA$15

auctionV2.input.startingBid

Harry Potter and Hedwig
Grade 4 - Ms. Qadir item
Grade 4 - Ms. Qadir
CA$15

auctionV2.input.startingBid

Doodlebob
Grade 4 - Ms. Lee item
Grade 4 - Ms. Lee
CA$15

auctionV2.input.startingBid

Capybara
Grade 5 - Ms. Pallota item
Grade 5 - Ms. Pallota
CA$15

auctionV2.input.startingBid

Grade 5 - Ms. Itsou item
Grade 5 - Ms. Itsou
CA$15

auctionV2.input.startingBid

Itsy bitsy spider (spider not in picture)
Grade 5 - Ms. Shum item
Grade 5 - Ms. Shum
CA$15

auctionV2.input.startingBid

Grade 5/6 - Ms. Sharma item
Grade 5/6 - Ms. Sharma
CA$15

auctionV2.input.startingBid

Vampire Cat
Grade 6 - Mr. Cohen item
Grade 6 - Mr. Cohen item
Grade 6 - Mr. Cohen
CA$15

auctionV2.input.startingBid

Grade 6 - Ms. Wu item
Grade 6 - Ms. Wu
CA$15

auctionV2.input.startingBid

Ms. Wu's eyeball
Grade 7 - Ms. Stedman item
Grade 7 - Ms. Stedman
CA$15

auctionV2.input.startingBid

Skeleton Cartilogenophobia (fear of bones)
Grade 7 - Ms. Michael item
Grade 7 - Ms. Michael
CA$15

auctionV2.input.startingBid

Grade 7 - Ms. Fifield item
Grade 7 - Ms. Fifield
CA$15

auctionV2.input.startingBid

UFP: Unidentified Flying Pumpkin
Grade 7/8 - Ms. Garg item
Grade 7/8 - Ms. Garg
CA$15

auctionV2.input.startingBid

Pinekin
Grade 8 - Mr. Bilton item
Grade 8 - Mr. Bilton
CA$15

auctionV2.input.startingBid

Pumpkin pie! Winning bid also gets the pumpkin label.
Grade 8 - Ms. Lung item
Grade 8 - Ms. Lung item
Grade 8 - Ms. Lung
CA$15

auctionV2.input.startingBid

Two-faced Peppa
Grade 8 - Ms. Shaw item
Grade 8 - Ms. Shaw item
Grade 8 - Ms. Shaw
CA$15

auctionV2.input.startingBid

Shrek x Hello Kitty Zombie edition

common:zeffyTipDisclaimerTicketing