Narrativ
Narrativ & Outsiders invite Hicham (EU)
1055 Boul. Saint-Laurent
Montréal, QC H2Z 1J6, Canada
Presale
CA$35
Entry at all times / Entrée en tout temps
Entry at all times / Entrée en tout temps
seeMoreDetailsMobile
add
Final round
CA$40
Entry at all times / Entrée en tout temps
Entry at all times / Entrée en tout temps
seeMoreDetailsMobile
add
Group ticket for 4
CA$132
groupTicketCaption
$132 ($33 each) for 4 tickets Entry at all times / Entrée en tout temps
$132 ($33 each) for 4 tickets Entry at all times / Entrée en tout temps
seeMoreDetailsMobile
add
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout