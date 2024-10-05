eventClosed

Safety City Halloween Great Pumpkin Auction

10318 92 St, Grande Prairie, AB T8V 5K9, Canada

Pumpkin 1 - Whisp the Whistling Pumpkin item
Pumpkin 1 - Whisp the Whistling Pumpkin
CA$5

Whisp the Whistling Pumpkin Whisp was born on a windy night and has been dreaming of the day he is carved so he can whistle to his heart's content. He knows once he is free to whistle his song will summon friendly spirits to share stories by the glow of his light. Pumpkin only. Decor is for display purposes only.
Pumpkin 2 - Sir Pumpkenstein item
Pumpkin 2 - Sir Pumpkenstein
CA$5

Pumpkin 2 - Sir Pumpkinstein A mysterious scientist mixed a pumpkin with a thunderstorm one night, and Sir Pumpkinstein was born. He walks the Earth in search of new lightning storms to charge his glowing eyes and electrifying personality. Pumpkin only. Decor is for display purposes only.
Pumpkin 3 - Sir Gourdington item
Pumpkin 3 - Sir Gourdington
CA$5

Pumpkin 3 - Sir Gourdington Sir Gourdington is a distinguished pumpkin knight who once protected the Pumpkin Kingdom. With his glowing sword and shining armor, he bravely faces witches, ghouls, and midnight haunts to ensure that Halloween remains magical for all. Pumpkin only. Decor is for display purposes only.
Pumpkin 4 - Shadowface item
Pumpkin 4 - Shadowface
CA$5

Pumpkin 4 - Shadowface Legend says that Shadowface appears only on the darkest nights. Once Carved his eerie grin will reflect the moonlight, and where ever he goes, mischievous whispers will follow. Some say he is the guardian of forgotten spells. Pumpkin only. Decor is for display purposes only.
Pumpkin 5 - Phantom Percy item
Pumpkin 5 - Phantom Percy
CA$5

Pumpkin 5 - Phantom Percy Percy is the spirit of a long-lost pumpkin, always fading in and out of the present. His ghostly form glows with an eerie light, and his stories come from the days of ancient Halloween Pumpkin only. Decor is for display purposes only.
Pumpkin 6 - Snappy Sammy item
Pumpkin 6 - Snappy Sammy
CA$5

Pumpkin 6 - Snappy Sammy Snappy Sammy is known for his quick wit and even quicker vines. He’s always jumping out to surprise friends, his glowing smile flashing as he plays harmless tricks on Halloween night. Pumpkin only. Decor is for display purposes only.
Pumpkin 7 - Sparkler Sally item
Pumpkin 7 - Sparkler Sally
CA$5

Pumpin 7 - Sparkler Sally Sally’s joy lights up the night like a sparkler. Her glowing tendrils shoot sparks of happiness wherever she goes, creating a trail of light that dazzles and amazes. Pumpkin only. Decor is for display purposes only.
Pumpkin 8 - Windswept Wendy item
Pumpkin 8 - Windswept Wendy
CA$5

Pumpkin 8 - Windswept Wendy Wendy was carved in the middle of a hurricane, and her windy spirit loves to playfully blow leaves and candy wrappers around the yard on Halloween night. Pumpkin only. Decor is for display purposes only.
Pumpkin 9 - Twisty Trent item
Pumpkin 9 - Twisty Trent
CA$5

Pumpkin 9 - Twisty Trent Twisty Trent’s vines curl and wrap around anything in sight. His wild appearance reflects his adventurous spirit, as he’s always looking for the next great Halloween escapade. Pumpkin only. Decor is for display purposes only.
Pumpkin 10 - Dizzy Darla item
Pumpkin 10 - Dizzy Darla
CA$5

Pumpkin 10 - Dizzy Darla Darla spins like a whirlwind, her glowing eyes flickering as she twirls. She loves getting into all sorts of dizzying Halloween antics, from flying on broomsticks to spinning through haunted mazes. Pumpkin only. Decor is for display purposes only.
Pumpkin 11 - Sir Barkleberry item
Pumpkin 11 - Sir Barkleberry
CA$5

Pumpkin 11 - Sir Barkleberry Sir Barkleberry is a loyal companion, known for barking at every ghost, ghoul, or creepy crawler that approaches. His glowing smile makes sure everyone knows he’s a good boy, despite his protective nature. Pumpkin only. Decor is for display purposes only.
Pumpkin 12 - Flickering Fern item
Pumpkin 12 - Flickering Fern
CA$5

Pumpkin 12 - Flickering Fern Fern flickers like a soft flame, glowing brightly Pumpkin only. Decor is for display purposes only.
Pumpkin 13 - The Enigma Pumpkin item
Pumpkin 13 - The Enigma Pumpkin
CA$5

Pumpkin 13 - The Enigma Pumpkin No one knows where The Enigma came from. Its mysterious carvings glow with a strange light, and those who gaze into it feel as though they’re glimpsing another world. Pumpkin only. Decor is for display purposes only.
Pumpkin 14 - Pirate Peg item
Pumpkin 14 - Pirate Peg
CA$5

Pumpkin 14 - Pirate Peg Pirate Peg was once a fierce captain on the high seas, searching for treasure and haunted ships. Now, her glowing eyes are always on the lookout for the biggest bounty of Halloween candy. Pumpkin only. Decor is for display purposes only.
Pumpkin 15 - Rumble Ralph item
Pumpkin 15 - Rumble Ralph
CA$5

Pumpkin 15 - Rumble Ralph Ralph was carved during an earthquake, and ever since, he’s had a bit of a shake to him. He rumbles whenever he’s happy, and the ground around him vibrates with excitement. Pumpkin only. Decor is for display purposes only.
Pumpkin 16 - Phantom Felicity item
Pumpkin 16 - Phantom Felicity
CA$5

Pumpkin 16 - Phantom Felicity Felicity floats gracefully in the air, her pumpkin body surrounded by a ghostly glow. She whispers sweet, spooky stories to those who love the gentle mysteries of Halloween night. Pumpkin only. Decor is for display purposes only.
Pumpkin 17 - Sir Squashalot item
Pumpkin 17 - Sir Squashalot
CA$5

Pumpkin 17 - Sir Squashalot Sir Squashalot is a pumpkin with a round body and a heroic heart. He charges into every Halloween adventure with gusto, saving trick-or-treaters from boring costumes and lighting up the night. Pumpkin only. Decor is for display purposes only.
Pumpkin 18 - Boo-Boo the Baby Pumpkin item
Pumpkin 18 - Boo-Boo the Baby Pumpkin
CA$5

Pumpkin 18 - Boo-Boo the Baby Pumpkin Boo-Boo is the smallest of the patch, but don’t let his size fool you! With his baby-sized giggle and twinkling eyes, he’s the cutest companion for anyone looking to add a little extra cheer to their Halloween night. Pumpkin only. Decor is for display purposes only.
Pumpkin 19 - Madame Mysterio item
Pumpkin 19 - Madame Mysterio
CA$5

Pumpkin 19 - Madame Mysterio Madame Mysterio is a fortune-telling pumpkin with swirling eyes. She claims to see the future, especially when it comes to who will receive the most Halloween candy! Her cryptic riddles and predictions are always spot-on. Pumpkin only. Decor is for display purposes only.
Pumpkin 20 - Jinx the Mischievous Pumpkin item
Pumpkin 20 - Jinx the Mischievous Pumpkin
CA$5

Pumpkin 20 - Jinx the Mischievous Pumpkin Jinx is known for causing harmless trouble around the patch. He loves pulling pranks and making others jump! But once you befriend Jinx, he’ll use his tricky nature to make sure your Halloween is full of laughter. Pumpkin only. Decor is for display purposes only.
Pumpkin 21 - Tornado Tony item
Pumpkin 21 - Tornado Tony
CA$5

Pumpkin 21 - Tornado Tony Tony was germinated in the eye of a tornado, and now he spins in circles whenever he’s excited. He loves creating mini whirlwinds of leaves and candy to delight everyone around him. Pumpkin only. Decor is for display purposes only.
Pumpkin 22 - Hocus-Pocus Henrietta item
Pumpkin 22 - Hocus-Pocus Henrietta
CA$5

Pumpkin 22 - Hocus-Pocus Henrietta Henrietta is a magical pumpkin who specializes in casting little spells. With a flick of her vine, she can make candy appear, change colors, or even make the wind sing Halloween songs. Pumpkin only. Decor is for display purposes only.
Pumpkin 25 - Starlight Stella item
Pumpkin 25 - Starlight Stella
CA$5

Pumpkin 25 - Starlight Stella Stella’s glow is not from a candle, but from the stars. She loves sitting under the night sky, soaking up the constellations, and she shares cosmic stories from beyond the Pumpkin Patch. Pumpkin only. Decor is for display purposes only.
Pumpkin 26 - Crickety Cora item
Pumpkin 26 - Crickety Cora
CA$5

Pumpkin 26- Crickety Cora Cora loves the sound of crickets on a warm autumn night. With her sharp ears, she collects their songs and joins in with her own chirpy melody, creating a harmonious Halloween concert. Pumpkin only. Decor is for display purposes only.
Pumpkin 27 - Zippy Zoe item
Pumpkin 27 - Zippy Zoe
CA$5

Pumpkin 27 - Zippy Zoe Zoe zips around faster than the wind, leaving a trail of glowing pumpkins in her wake. Her speed makes her a legend in the pumpkin patch, and she’s always on the hunt for the next great Halloween adventure. Pumpkin only. Decor is for display purposes only.
Pumpkin 28 - Whispering Willow item
Pumpkin 28 - Whispering Willow
CA$5

Pumpkin 28 - Whispering Willow Whispering Willow loves sharing spooky secrets, but only with those who listen closely. Her soft voice carries on the wind, sharing tales of the spirits that wander the woods on Halloween. Pumpkin only. Decor is for display purposes only.
Pumpkin 29 - Sly Silhouette item
Pumpkin 29 - Sly Silhouette
CA$5

Pumpkin 29 - Sly Silhouette Sly is a master of shadows. His features are always just out of view, blending with the darkness, but his glowing eyes always give away his playful presence. Pumpkin only. Decor is for display purposes only.
Pumpkin 30 - Twinkle Toes Tom item
Pumpkin 30 - Twinkle Toes Tom
CA$5

Pumpkin 30 - Twinkle Toes Tom Tom is light on his feet, always dancing through the air. His glowing grin lights up his fancy footwork, and he’s known for starting spontaneous Halloween dance parties. Pumpkin only. Decor is for display purposes only.
Pumpkin 31 - Howler Jack item
Pumpkin 31 - Howler Jack
CA$5

Pumpkin 31 - Howler Jack Howler Jack was born in a stormy night, when the winds howled and the wolves sang their eerie songs. He has a howl of his own, echoing through the night, sending a thrilling chill down anyone’s spine. Pumpkin only. Decor is for display purposes only.
Pumpkin 32 - Thunderclap Tim item
Pumpkin 32 - Thunderclap Tim
CA$5

Pumpkin 32 - Thunderclap Tim Thunderclap Tim was carved during a lightning storm, and now he crackles with energy. His booming voice and flashing eyes light up whenever a storm approaches, making him the ultimate weather watcher. Pumpkin only. Decor is for display purposes only.
Pumpkin 33 - Mirage Max item
Pumpkin 33 - Mirage Max
CA$5

Pumpkin 33 - Mirage Max Max has a special power—he can make himself disappear! One second, you see his glowing face, and the next, he’s vanished, only to reappear somewhere else, giggling all the while. Pumpkin only. Decor is for display purposes only.
Pumpkin 34 - Firefly Flicker item
Pumpkin 34 - Firefly Flicker
CA$5

Pumpkin 34 - Firefly Flicker Flicker is surrounded by tiny fireflies that dance around her wherever she goes. She collects their glowing light to shine even brighter during Halloween night. Pumpkin only. Decor is for display purposes only.
Pumpkin 35 - Swampy Sam item
Pumpkin 35 - Swampy Sam
CA$5

Pumpkin 35 - Swampy Sam Born in the murky waters of a haunted swamp, Swampy Sam would prefer to be covered in moss and algae, with a bubbly laugh that echoes through the fog. He’s the go-to pumpkin for those who love the spooky side of nature. Pumpkin only. Decor is for display purposes only.
Pumpkin 36 - Glowstick Greg item
Pumpkin 36 - Glowstick Greg
CA$5

Pumpkin 36 - Glowstick Greg Greg is not your average pumpkin—he glows in every color of the rainbow! He loves lighting up the night with his neon display, bringing a fun, modern twist to the traditional Halloween pumpkin. Pumpkin only. Decor is for display purposes only.
Pumpkin 37 - Viney Vance item
Pumpkin 37 - Viney Vance
CA$5

Pumpkin 37 - Viney Vance Viney Vance loves exploring! With long, twisty vines sprouting from every angle, he wiggles his way into every nook and cranny in search of secret Halloween hideouts. His curiosity often gets him tangled in fun. Pumpkin only. Decor is for display purposes only.
Pumpkin 38 - Phantasm Phil item
Pumpkin 38 - Phantasm Phil
CA$5

Pumpkin 38 - Phantasm Phil Phantasm Phil floats quietly through the air, often mistaken for a ghost! He has a talent for slipping through walls and surprising unsuspecting party guests with a friendly glow Pumpkin only. Decor is for display purposes only.
Pumpkin 39 - Ember the Super Pumpkin item
Pumpkin 39 - Ember the Super Pumpkin
CA$5

Pumpkin 39 - Ember the Super Pumpkin Ember was caught in a fire long ago, but instead of being consumed by flames, she absorbed their power. Her exterior glows from within, and she loves sharing tales of fiery feasts and smoldering adventures. Pumpkin only. Decor is for display purposes only.
Pumpkin 40 - Banshee Beth item
Pumpkin 40 - Banshee Beth
CA$5

Pumpkin 40 - Banshee Beth Beth has a scream that can send chills down anyone’s spine. But don’t worry, she only uses it when she’s excited! Her piercing wail signals the start of a great Halloween night. Pumpkin only. Decor is for display purposes only.
Pumpkin 41 - ZigZag Zane item
Pumpkin 41 - ZigZag Zane
CA$5

Pumpkin 41 - Zigzag Zane Zigzag Zane’s jagged grin and twisting stem make him the life of any Halloween party. He loves dancing to spooky tunes and showing off his funky moves under the pale moonlight. Pumpkin only. Decor is for display purposes only.
Pumpkin 42 - Frostbite item
Pumpkin 42 - Frostbite
CA$5

Pumpkin 42 - Frostbite Frostbite was frozen solid in a blizzard, but instead of cracking, he developed a chilly glow. He thrives in the cold, and his frost-covered grin brings a wintry touch to Halloween. Pumpkin only. Decor is for display purposes only.
Pumpkin 43 - Captain Patchbeard item
Pumpkin 43 - Captain Patchbeard
CA$5

Pumpkin 43 - Captain Patchbeard Captain Patchbeard is a notorious pumpkin pirate, always sailing the seas in search of buried treasures. His patchwork smile tells tales of plunder and adventure on the ghost ships of the Seven Seas. Pumpkin only. Decor is for display purposes only.
Pumpkin 44 - Blaze the Fire Pumpkin item
Pumpkin 44 - Blaze the Fire Pumpkin
CA$5

Pumpkin 44 - Blaze the Fire Pumpkin Blaze was forged from the hottest part of a volcano! His fiery demeanor and molten smile light up with a burst of flame every time someone tells a spooky story. Careful—he loves jump scares! Pumpkin only. Decor is for display purposes only.
Pumpkin 45 - Luna the Moonlit Pumpkin item
Pumpkin 45 - Luna the Moonlit Pumpkin
CA$5

Pumpkin 45 - Luna the Moonlit Pumpkin Luna only opens her eyes when the moon is full. Her glow is soft and calming, and she loves guiding lost trick-or-treaters home. Luna's soft smile will light up any doorstep on a Halloween night. Pumpkin only. Decor is for display purposes only.
2Day Fm Carved Pumkin Alien item
2Day Fm Carved Pumkin Alien
CA$5

We aren't sure which of your favorite 104.7 2Day Fm staff carved this pumpkin but you know you want it!
2Day FM Jack Skellington Pumpkin item
2Day FM Jack Skellington Pumpkin
CA$5

2Day FM Jack Skellington Pumpkin This pumpkin carved by one of your favourite 104.7 2Day Fm personalities could be yours!
2Day Fm Ooogie boogie Pumpkin item
2Day Fm Ooogie boogie Pumpkin
CA$5

Oogie boogie coould join your family this halloween! Carved by 104.7 2Day FM Staff
2DAY FM Smiley Face Pumpkin item
2DAY FM Smiley Face Pumpkin
CA$5

Everyone needs a smiley face Pumpkin for Halloween! Carved by 104.7 2day Fm!
2Day Fm Bowling Ball Pumpkin item
2Day Fm Bowling Ball Pumpkin
CA$5

A unique pumpkin for your halloween decor! Carved by your 2Day FM family!
2Day FM Terrifior Pumpkin item
2Day FM Terrifior Pumpkin
CA$5

Want some spooky elements this halloween for your deck? Grab this terrifior pumpkin! Carved bu 104.7 2Day FM!

