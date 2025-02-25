Torah Day School of Ottawa
5785 Shmurah Matzah at Torah Day School Sale
Shmurah matzah 1 lb box
$40
Made in Ukraine.
Whole wheat shmurah matzah 1 lb box
$40
Made in Israel.
Premium Montreal shmurah matzah 1 lb box
$70
Made in Montreal.
Premium Montreal whole-wheat shmurah matzah 1 lb box
$65
Whole wheat. Made in Montreal.
Premium Montreal whole-wheat shmurah matzah 2 lb box
$130
Premium Boro Park shmurah matzah 1 lb box
$65
Made in Boro Park.
Premium Boro Park whole-wheat shmurah matzah 1 lb box
$65
Whole wheat. Made in Boro Park.
Oat shmurah matzah (3 matzas per box)
$70
Please call Rabbi Farkas
Spelt shmurah matzah (6 matzas per box)
$70
Premium Montreal whole-wheat shmurah matzah 2 lb box
$135
Add a donation for Torah Day School of Ottawa
