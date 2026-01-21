THE MORRIS WINCHEVSKY SCHOOLS

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About this event

5786 Radical Purim Party

58 Cecil St

Toronto, ON M5T 1N6, Canada

General Admission
$18

Admission for 1 - proceeds go to Crips for eSims for Gaza and Gazan Canadian Families

General Admission
$36

Admission for 1 - double your donation to Crips for eSims for Gaza and Gazan Canadian Families

General Admission
$54

Admission for 1 - triple your donation to Crips for eSims for Gaza and Gazan Canadian Families

General Admission
$72

Admission for 1 - quadruple your donation to Crips for eSims for Gaza and Gazan Canadian Families

General Admission
$5

Admission for 1 - for low-income participants. *If cost is still a barrier, please email David at [email protected] for a free ticket!

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