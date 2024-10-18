VI Gujarati Society
Gujarati New Year & Diwali Celebration
2300 Bowen Rd
Nanaimo, BC V9T 3K7, Canada
Infant & Toddler Tickets
free
Kids Under 5 year old get free tickets , Ticket must need to register.
Kids Under 5 year old get free tickets , Ticket must need to register.
seeMoreDetailsMobile
add
Adult Ticket For Diwali & New Year
CA$35
Age 13yrs and up buy Adult tickets
Age 13yrs and up buy Adult tickets
seeMoreDetailsMobile
add
Kids Ticket For Diwali & New Year
CA$20
Age 5yrs to 12yrs old buy kids tickets
Age 5yrs to 12yrs old buy kids tickets
seeMoreDetailsMobile
add
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout