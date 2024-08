Audiovisual Intergenerational History of the Falaise St. Jacques

** Français à suivre***

Hello nature lovers!

Join us at the premiere of our Intergenerational Audiovisual History of the Falaise St.Jacques.

This project is a year in the making and is a collection of oral testimonies and stories from community members and figures who were involved or related to the history of the Falaise. Students and seniors worked in collaboration to weave the narrative of this forest together, from its existence as a dump site to the creation of the park we know and love today. We are showcasing our video as well as a walk through exhibit.

The premiere will be hosted at the Unitarian Church of Montreal (5035 Boul. de Maisonneuve Ouest) on Sunday, February 12 from 2:00 pm- 4:00 pm (14:00h- 16:00h).

We look forward to seeing you there!



[email protected]

urbanature.org

________________________________________________________ For any questions or inquiries, please contact us at________________________________________________________

Bonjour aux amoureux de la nature !

Rejoignez-nous pour la première de notre Histoire Audiovisuelle Intergénérationnelle de la Falaise Saint-Jacques.

Ce projet est une collection de témoignages oraux et d'histoires de membres de la communauté et de personnalités qui ont été engagées ou qui sont liées à l'histoire de la Falaise. Les étudiants et les seniors ont travaillé ensemble sur ce projet pour construire le récit de cette forêt depuis son existence en tant que décharge jusqu'à la création du parc que nous connaissons et aimons aujourd'hui. Nous présentons notre vidéo ainsi qu'une exposition itinérante.

La première aura lieu à l'Église Unitarienne de Montréal (5035 Boul. de Maisonneuve Ouest) le dimanche 12 février de 14h00 à 16h00 .

Nous nous réjouissons de vous y voir !