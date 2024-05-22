Bass Barge w/ Laurence Matte & Vincent Lemieux 🔊🚢🔊

$70+tx 🌊 You must arrive by 3:15 PM to check in and board the vessel 🌊 Departure at 3:45 PM sharp from the Jacques-Cartier Quay in Old Port (we are not responsible for any late arrivals) 🌊 We’ll be arriving back where we left around 9 PM 🌊 No refunds —— 🌊 Vous devez arriver avant 15h15 pour l'enregistrement et l'embarquement. 🌊 Départ à 15h45 précises du quai Jacques-Cartier dans le Vieux-Port (nous ne sommes pas responsables des arrivées tardives). 🌊 Nous reviendrons à notre point de départ vers 21h. 🌊 Aucun remboursement

$70+tx 🌊 You must arrive by 3:15 PM to check in and board the vessel 🌊 Departure at 3:45 PM sharp from the Jacques-Cartier Quay in Old Port (we are not responsible for any late arrivals) 🌊 We’ll be arriving back where we left around 9 PM 🌊 No refunds —— 🌊 Vous devez arriver avant 15h15 pour l'enregistrement et l'embarquement. 🌊 Départ à 15h45 précises du quai Jacques-Cartier dans le Vieux-Port (nous ne sommes pas responsables des arrivées tardives). 🌊 Nous reviendrons à notre point de départ vers 21h. 🌊 Aucun remboursement

More details...