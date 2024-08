Réseautage En Mode Durable: Montréal ~ Sustainable Fashion Networking: Montreal

**English will follow below.**





Version Française:

Bienvenue à notre Réseautage En Mode Durable à Montréal, Février 2024.





Le réseautage axé sur la durabilité consiste à rencontrer d'autres professionnels ou étudiants partageant un intérêt similaire pour l'environnement et le développement durable, que ce soit pour inspirations de carrière, recrutement, mentorat ou pour créer de nouvelles collaborations. L'objectif est de créer de nouvelles connexions professionnelles au sein de la communauté de mode durable à Montréal.





Vous pouvez également inviter d'autres personnes intéressées par la mode durable au réseautage. Merci de leur partager ce lien de billetterie pour qu'ils/elles puissent réserver leur place !





L'événement se déroulera à :

La Cale Pub Zero Déchet

6839 Rue St-Hubert, Montréal, QC H2S 2M7





La participation est gratuite ! Il y a une limite de participants pour chaque session de réseautage, alors veuillez réserver votre billet uniquement si vous êtes certain.e de venir.

L'événement sera bilingue français-anglais.





Nous vous encourageons à acheter un thé, une boisson ou un repas au restaurant pour les remercier de nous accueillir!





NOTE : Des photos seront prises pour promouvoir les futurs événements de réseautage en durabilité. Si vous ne souhaitez pas que votre photo soit prise, veuillez en informer les photographes le jour-même, et vous serez exclu.e des prises de photos. Merci. Certaines photos sélectionnées seront publiées sur @ecoculture_events, suivez-nous pour les voir!





Si vous avez des questions, veuillez nous les envoyer à @ecoculture_events sur Instagram.

Au plaisir de vous y rencontrer!

Milton :)





English Version:



Welcome to our Sustainable Fashion Networking in Montreal, February 2024.

The goal of our event is to create new professional connections in the Montreal Sustainable Fashion community.

Sustainability networking involves meeting other professionals or students in your area who share a similar interest in sustainability, either as career inspiration, mentorship, or to create new collaborations.





You may invite others interested in sustainable fashion to the networking as well. Please share them this ticketing link and they can reserve their spot!





The event will be held at:

La Cale Pub Zero Déchet

6839 Rue St-Hubert, Montréal, QC H2S 2M7





There will be multiple networking sessions, each with 12-20 people. You can attend more than one, but please reserve a ticket for each session!





Participation is free!.There is a limit of people for each networking session, so please only reserve your ticket if you are certain to come.





The event will be bilingual French-English.





You are encouraged to purchase a tea, drink or meal from the restaurant to thank them for hosting us!





NOTE: Photos are taken to promote future sustainability networking events. If you would not like your photo taken please tell the photographers on the day-of and you will be excluded from photographs. Thank you. Selected photos will be posted at @ecoculture_events, please follow us to see them!





If you have any questions, please send them to us at @ecoculture_events on Instagram.

Looking forward to meeting you there!

Milton:)