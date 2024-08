Falaise St Jacques Bioblitz 2024

Pourquoi participer au Défi nature urbaine?

Pour la gloire, d’abord. Étant donné que notre climat nous distingue des régions plus méridionales, le Défi nature urbaine Canada a mis en place son propre défi pancanadien, imbriqué dans l’événement international Défi nature urbaine 2024. Mesurez-vous amicalement à une autre communauté canadienne; vous pouvez même proposer un pari. Quel que soit l’angle sous lequel vous abordez ce défi, la biodiversité est gagnante. Grâce à la connaissance des espèces qui se trouvent dans chaque ville, les écologistes sont plus à même de pouvoir les étudier et les protéger. Le Défi nature urbaine est ainsi une occasion pour les scientifiques, les gestionnaires des terres et la communauté de se rassembler pour le bien commun de la documentation de la nature à l’échelle régionale.





Rapprochez-vous de la nature et de votre communauté. C’est l’occasion d’explorer certains secteurs de votre communauté et de découvrir la biodiversité qui se trouve sur le pas de votre porte – du parc local aux bordures de trottoir, jusqu’à votre propre cour.





Apprenez des experts : le Défi nature urbaine attire de nombreux spécialistes, afin d’identifier toutes les espèces trouvées pendant l’événement. Plus vous identifiez d’espèces, plus le décompte augmente. Si vous trouvez quelque chose, mais que vous ne savez pas ce que c’est, il y a de fortes chances que quelqu’un puisse vous aider à l’identifier.















The Biolittz in the falaise is a part of the City Nature Challenge 2024. It is a friendly annual international challenge to see which city can record and upload the most observations of wildlife species using the free iNaturalist platform. From the tiniest bug to the tallest tree, from belugas to birds to beavers, participants are encouraged to take pictures of all the flora and fauna they can find. By doing so, they’re contributing to an international database used to track biodiversity around the world. It’s a great way to turn a simple walk in the woods into truly impactful “citizen science” activity.