Devenir membre

Femme ou homme qui appuie la mission et les projets de LFPR.
Femme ou homme qui appuie la mission et les projets de LFPR.
Membre individuel.le *réduit
$10
- Jeune femme/homme âgée jusqu’à 24 ans appuyant la mission et les projets de LFPR.
- Étudiant(e) *Si vous êtes étudiant(e) et avez plus de 24 ans, vous avez la possibilité de payer le tarif réduit.
- Femme/homme âgée de 65 ans et plus
- Jeune femme/homme âgée jusqu’à 24 ans appuyant la mission et les projets de LFPR.
- Étudiant(e) *Si vous êtes étudiant(e) et avez plus de 24 ans, vous avez la possibilité de payer le tarif réduit.
- Femme/homme âgée de 65 ans et plus
Membre OBNL
$75
Organisme à but non lucratif appuyant la mission et les projets de LFPR
Organisme à but non lucratif appuyant la mission et les projets de LFPR
Membre corporatif
$100
Entreprise qui appuie la mission et les projets de LFPR.
Entreprise qui appuie la mission et les projets de LFPR.
Add a donation for Leadership féminin Prescott-Russell
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!