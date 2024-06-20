eventClosed

ENMC Silent Auction

16062 Township Rd 1090, MacKenzie County, AB T0H 1N0, Canada

10'X12' Soft top Gazebo item
10'X12' Soft top Gazebo
CA$200

10'X12' Soft top gazebo. Donated by La Crete Home Hardware
Creston Gazebo item
Creston Gazebo
CA$100

Creston 10'X13' Gazebo Donated By High Level Home Hardware
3 in 1 Air Conditioner item
3 in 1 Air Conditioner
CA$100

NOMA 3 in 1 7000BTU Portable air conditioner, dehumidifier and fan. Covers up to 300sq ft. Donated by JK Finding deals and Marketing
Paint Sprayer item
Paint Sprayer
CA$100

Airless paint sprayer, electric, great for DIY projects! Donated by Polar Paints
Swimming pool item
Swimming pool
CA$50

10ft easy setup pool. Donated by Tall Cree Foods
Speaker w/Microphone item
Speaker w/Microphone
CA$50

Foniq Atom water resistant, wireless speaker with microphone. Donated by Payless Mobility
Printer item
Printer
CA$20

XEROX brand printer. Needs ink. Donated by ENMC
Vehicle Emergency kit item
Vehicle Emergency kit
CA$20

360 degree multifunctional lamp and large orange tow rope. Perfect to keep in your vehicle in case it's ever needed! Donated by Alberta Farm Supply.
Sport Utility Jack item
Sport Utility Jack
CA$20

Sport Utility Jack Donated by Wilhelm's Repair
Barbeque Thermometer item
Barbeque Thermometer
CA$50

Weber brand iGrill Bluetooth BBQ thermometer Donated by Hydway Hardware
Nesresso Machine item
Nesresso Machine
CA$50

Nespresso Vertuo Coffee Machine Donated by Dollar Store with More!
Tim Hortons Gift Basket item
Tim Hortons Gift Basket
CA$20

Gift Basket includes 2 mugs, bag of ground coffee and a box of tea. Donated by High Level Tim Hortons
Toy Bundle item
Toy Bundle
CA$50

R/C "Track-type" tractor, Dump Truck & Excavator with toy fencing for farm sets Donated by Alberta Farm Supply
Girls Runners item
Girls Runners
CA$20

Girls Runners Size 6 Donated by Mix & Match Clothing
Boys Runners item
Boys Runners
CA$20

Boys Soccer Shoes Size 7 Donated by Mix & Match Clothing
Area Rug item
Area Rug
CA$50

6.5' X 9.5' Patterned area rug Donated by Nufloors La Crete
Gift Basket item
Gift Basket
CA$20

Hoodie (3X) and T-shirt (LG) donated by Lime Blu Variety of dip mixes donated by Pharmasave Fort Vermilion
Gift Basket item
Gift Basket
CA$50

- Fort Vermilion History Book, Cree legend story books, postcards, golf tees, mini golf and escape room passes donated by The Fort Vermilion Heritage Centre - Variety of dip mixes donated by Pharmasave Fort Vermilion
Dip Basket item
Dip Basket
CA$20

Variety of dip mixes donated by Pharmasave Fort Vermilion
Gift Basket item
Gift Basket
CA$20

Hoodie (XL) and T-Shirt (XL) Donated by Lime Blu Variety of dip mixes donated by Pharmasave Fort Vermilion
Gift Basket item
Gift Basket
CA$20

50"X 60" Blanket donated by Lime Blu Variety of dip mixes donated by Pharmasave Fort Vermilion
Fishing Rod item
Fishing Rod
CA$50

FLUGER brand Fishing rod and reel Donated by Friesen's General Store
Gift Card item
Gift Card
CA$20

$100 gift card donated by Mr. Scrubs in La Crete
Gift Card item
Gift Card
CA$20

$100 gift card donated by 9210 Studios in La Crete
Quilt item
Quilt
CA$50

40" X 50" Quilt Made and Donated by Judy Dyck
Bow item
Bow
CA$50

Osage longbow 64" overall length 45-50lb@28"draw *not exact item shown in picture* Made and Donated by Matthew Banman
Painting item
Painting
CA$50

"All Creation speaks" Acrylic painting 24 x 36 inch gallery wrapped canvas Varnished and ready to hang! Painted and donated by Sierra Knelsen
Picture item
Picture
CA$50

Donated by Sheridan Lawrence Inn
1 Night stay and Meal item
1 Night stay and Meal
CA$75

1 night stay at the Sheridan Lawrence Inn in Fort Vermilion and a meal at the Copper Cookery
1 Night Stay item
1 Night Stay
CA$75

1 Night stay in your choice of cabin @ the Cabin in the Woods Air B&B. Includes a continental breakfast. Donated by Cabin in the Woods
Pellets item
Pellets
CA$20

11 bags of wood pellets from La Crete Sawmill for a pellet stove. Donated by ENMC
Cutting Board item
Cutting Board
CA$20

Cutting board made and donated by Dwayne Dyck
Serving Tray item
Serving Tray
CA$50

Epoxy serving tray, locally made. Donated by High Level Home Hardware

