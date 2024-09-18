South Grey Chamber of Commerce
eventClosed
2024 Business Awards Gala
140 Front St
Walters Falls, ON N0H 2S0, Canada
South Grey Chamber Members
CA$84.75
HST INCLUDED ($75+ HST) HST# 88943866RT0001 Tables seat 8.
HST INCLUDED ($75+ HST) HST# 88943866RT0001 Tables seat 8.
seeMoreDetailsMobile
closed
Non Chamber Member
CA$96.05
HST INCLUDED ($85+ HST) HST# 88943866RT0001 Tables seat 8.
HST INCLUDED ($85+ HST) HST# 88943866RT0001 Tables seat 8.
seeMoreDetailsMobile
closed
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout