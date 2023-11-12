Défilé Electro Fashion Night - MADMAZE

VIP: Ce billet inclut l'expérience VIP, soit un cocktail privé avec nos designers et partenaires, une place front row, une consommation, un sac goddies, et quelques petites surprises… Accès à l'after-party et vestiaire inclut.
Arrivée prévu à 18h45.
Catégorie 1
CA$32
Ce billet offre une place privilégiée pour le spectacle. Accès à l'after-party et vestiaire inclut. Arrivée prévu à 19h30.
Catégorie 2
CA$27
Ce billet comprend une place avec vue surélevée. Accès à l'after-party et vestiaire inclut. Arrivée prévu à 19h30
Catégorie 3
CA$22
Une place au show, accès à l'after-party et vestiaire inclut. Arrivée prévu à 19h30.
