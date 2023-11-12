Défilé Electro Fashion Night - MADMAZE

VIP: Ce billet inclut l'expérience VIP, soit un cocktail privé avec nos designers et partenaires, une place front row, une consommation, un sac goddies, et quelques petites surprises… Accès à l'after-party et vestiaire inclut. Arrivée prévu à 18h45.

VIP: Ce billet inclut l'expérience VIP, soit un cocktail privé avec nos designers et partenaires, une place front row, une consommation, un sac goddies, et quelques petites surprises… Accès à l'after-party et vestiaire inclut. Arrivée prévu à 18h45.

seeMoreDetailsMobile