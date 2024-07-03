eventClosed

KinVillage Summer Lawn Bowling Silent Auction

1Week at the Westin Kierland Villas Resort Scottsdale, AZ. item
1Week at the Westin Kierland Villas Resort Scottsdale, AZ.
CA$2,000

Stay from September 14 to September 21, 2024, at a beautiful 1-bedroom villa that sleeps 4. Enjoy a limited kitchen, one bathroom, and 24-hour on-site personnel. Airfare is not included. Christine Klukas will issue guest certificate: [email protected]
Score a Suite Night: Exclusive Vancouver Giants Game! item
Score a Suite Night: Exclusive Vancouver Giants Game!
CA$600

Enjoy an unforgettable experience with ONE (1) Suite Night for you and up to twelve (12) guests at a Vancouver Giants game! This exclusive offer allows you to entertain in style during a game of your choice in the 2024-2025 regular season. Please note, food and beverages are not included.
Scenic Flight to Victoria with Lunch item
Scenic Flight to Victoria with Lunch
CA$200

Experience a breathtaking one-hour flight to Victoria for a delightful lunch, perfect for up to 3 passengers. This unique adventure offers stunning aerial views and a memorable dining experience. Details - One-hour scenic flight - Lunch included - Up to 3 passengers To arrange flight days, please contact: Howie McLennan (Pilot) Email: [email protected] Phone: (604) 307-7472 Don't miss this incredible opportunity to enjoy the skies and a fantastic meal!
Scenic Flight to Chilliwack with Lunch item
Scenic Flight to Chilliwack with Lunch
CA$200

Experience a breathtaking one-hour flight to Chilliwack for a delightful lunch, perfect for up to 3 passengers. Details: - One-hour scenic flight - Lunch included - Up to 3 passengers To arrange flight days, please contact: Howie McLennan (Pilot) Email: [email protected] Phone: (604) 307-7472 Don't miss this incredible opportunity to enjoy the skies and a fantastic meal!
Authentic Brendan Gallagher Montreal Canadiens Hockey Stick item
Authentic Brendan Gallagher Montreal Canadiens Hockey Stick
CA$250

Own a piece of hockey history with this authentic Brendan Gallagher Montreal Canadiens hockey stick. This stick is engraved with "Gally," a tribute to Brendan Gallagher's nickname, making it a unique and personalized collector's item. Whether you're a die-hard Canadiens fan or a sports memorabilia enthusiast, this hockey stick is a must-have addition to your collection. Don't miss the chance to bring home a symbol of dedication, skill, and passion straight from one of the NHL's most beloved players.
One Night Stay at Coast Tsawwassen Inn King Suite item
One Night Stay at Coast Tsawwassen Inn King Suite
CA$150

One Night Stay at CoastTsawwassen Inn King Suite- Complimentary breakfast, parking & wifi. Valid until July 2025, blackout dates may apply.
$100 Thrifty's Gift Card item
$100 Thrifty's Gift Card
CA$60

Bid on this $100 Thrifty Foods gift card and enjoy a premium shopping experience! Thrifty Foods offers a wide range of fresh, local, and high-quality products, perfect for your next grocery run.
Venus Glow & Fire + Ice Facial at Beach Grove Laser item
Venus Glow & Fire + Ice Facial at Beach Grove Laser
CA$80

Treat yourself to the ultimate skincare experience with our Venus Glow and Fire + Ice Facials at Beach Grove Laser Spa! Achieve a stunning, rejuvenated complexion as you bask in the transformative power of these two luxurious treatments.
For Living Lawrence Steel Outdoor Wood Burning Fire Pit item
For Living Lawrence Steel Outdoor Wood Burning Fire Pit
CA$100

Enhance your outdoor gatherings with the Lawrence Wood Burning Fire Pit. Featuring durable steel construction and an antique bronze finish, this stylish fire pit is perfect for any backyard. Features: Durable Steel Construction: Antique bronze finish. Easy Assembly & Transport: Set up and move effortlessly. Decorative Cut-Outs: Better heat distribution and a beautiful view of the fire. Mesh Screen & Poker Included: Safe and easy fire management. Versatile Use: Perfect for s'mores, evening drinks, or displaying candles.
"Timeless Tides" Wood Wall Art by Crate No. 8 item
"Timeless Tides" Wood Wall Art by Crate No. 8
CA$150

Enhance your living space with the serene beauty of "Timeless Tides" Wood Wall Art by Crate No. 8. This stunning piece, crafted from 15” x 36” reclaimed fir ♻️, captures the essence of the ocean's rhythmic waves, bringing a sense of tranquility and elegance to any room.
Hop Yard Tour, Brewery Tour & Beer for 4 ppl item
Hop Yard Tour, Brewery Tour & Beer for 4 ppl
CA$75

Enjoy an exclusive hop yard and brewery tour for four people. Learn about the beer-making process with an expert guide and a Q&A session. Each person enjoys a flight of four 5oz tasters of their choice. Perfect for beer enthusiasts and novices alike! Cheers to a memorable experience!
Runn Inn- $50 Gift Card, Kinesys visor, Runn inn pull over item
Runn Inn- $50 Gift Card, Kinesys visor, Runn inn pull over
CA$50

Enhance your running experience with a $50 Runn Inn gift card, a Kinesys visor, and a women's running pullover (size M). Perfect for staying stylish and comfortable on your runs!
$50 Gift Card to Taverna Gorgona in Ladner item
$50 Gift Card to Taverna Gorgona in Ladner
CA$30

Indulge in the authentic flavours of Greece at Taverna Gorgona, a beloved Ladner dining spot.
Golf for 4 with power carts at Tsawwassen Springs item
Golf for 4 with power carts at Tsawwassen Springs
CA$150

Enjoy a round of golf for four at the beautiful Tsawwassen Springs. This package includes the use of power carts, ensuring a comfortable and leisurely experience. Challenge your friends on this stunning course, designed for all skill levels, and make unforgettable memories on the green.
Grouse Mountain Adventure: Gondola Passes for Two item
Grouse Mountain Adventure: Gondola Passes for Two
CA$90

Elevate your adventure with two Grouse Skyride gondola passes! Experience the breathtaking views and majestic scenery of one of Vancouver's most iconic destinations. These passes are for the Grouse Skyride gondola only, providing you with a serene ride to the summit where you can explore and enjoy the many outdoor activities available.
$100 Gift Certificate Studio Cloud 30 Tsawwassen item
$100 Gift Certificate Studio Cloud 30 Tsawwassen
CA$60

Studio Cloud 30 is an exclusive, for-artists, by-artists music Unlock your musical potential with Studio Cloud 30, an exclusive hub for artists by artists. This gift certificate offers premier vocal coaching, music lessons, and support for aspiring performers. Whether refining your voice or learning guitar, piano, or drums, Studio Cloud 30’s expert instructors provide comprehensive training to elevate your artistry. Don’t miss this chance to achieve your musical dreams!
$100 Gift Card Loft Style Studio Tsawwassen item
$100 Gift Card Loft Style Studio Tsawwassen
CA$60

Enhance your look with a professional haircut and color at Loft Style Studio in Tsawwassen. This $100 gift card provides access to expert stylists who specialize in precision cuts and stunning color transformations.
Sévérine Deluxe Pedicure item
Sévérine Deluxe Pedicure
CA$50

Indulge in the ultimate relaxation experience with a Sévérine Deluxe Pedicure at the luxurious Sévérine Spa and Wellness, located within the Delta Hotels by Marriott.
Gourmet Gift Basket from Thrifty Foods item
Gourmet Gift Basket from Thrifty Foods
CA$60

Indulge in a delightful assortment of treats with this gourmet gift basket generously donated by Thrifty Foods. Perfect for any occasion, this basket is packed with a variety of delicious snacks and pantry staples
Cooking Class for Two at Rotisserie Kitchen in Delta item
Cooking Class for Two at Rotisserie Kitchen in Delta
CA$100

Discover the art of gourmet cooking with this exclusive experience! Join a professional chef at Rotisserie Kitchen in Delta for an intimate cooking class designed for two. Learn the secrets of creating delectable dishes, master culinary techniques, and enjoy the fruits of your labor with a delicious meal.
Rotisserie Kitchen Gift Basket item
Rotisserie Kitchen Gift Basket
CA$100

Elevate your culinary creations with our exclusive Rotisserie Kitchen Gift Basket! This basket is an ideal addition for both seasoned chefs and home cooking enthusiasts. Bid now to take your kitchen adventures to new heights
Google Home Mini item
Google Home Mini
CA$100

Upgrade your smart home experience with the Google Home Mini! This compact and powerful device features Google Assistant, offering hands-free help around the house. Use voice commands to play music, control smart home devices, get answers from Google, and much more. Its sleek design blends seamlessly into any decor, making it both a functional and stylish addition to your home.
Pola Light Advanced Whitening System item
Pola Light Advanced Whitening System
CA$100

Achieve a radiant smile with the Pola Light Advanced Tooth Whitening System! This convenient take-home bleaching kit includes everything you need for a brighter, whiter smile from the comfort of your home. Featuring advanced LED light technology and professional-grade whitening gel, this system ensures quick and effective results. Bid now to experience the confidence of a dazzling smile!
Spa Bleu 60 Min Relaxation Massage item
Spa Bleu 60 Min Relaxation Massage
CA$45

Indulge in an hour of pure relaxation and rejuvenation with a 60-minute massage at Spa Bleu in Tsawwassen. This luxurious experience is designed to melt away stress and tension, leaving you feeling refreshed and revitalized.
$50 Gift Card from Camille's Boutique & Gallery item
$50 Gift Card from Camille's Boutique & Gallery
CA$30

Discover the latest in fashion and unique art pieces at Camille's Boutique & Gallery. This $50 gift card can be used towards a variety of stylish clothing, accessories, and one-of-a-kind artworks.
Jaguar Junior Ride-On Car - Black item
Jaguar Junior Ride-On Car - Black
CA$100

Give your little one the ultimate driving experience with this sleek and stylish Jaguar Junior Ride-On Car. Designed for kids and modeled after a real Jaguar, this mini car boasts impressive features: Realistic Design: Crafted to resemble a genuine Jaguar, your child will ride in style. Working LED Lights: Equipped with functional front and rear LED lights for a true automotive feel. Comfort and Quiet: Enjoy a smooth ride with a soft-touch seat and low-noise tires. Powered by 3 x AA batteries (not included). Suitable for children aged 18-36 months.
$50 Gift Certificate to Newmans Fine Foods in Tsawwassen item
$50 Gift Certificate to Newmans Fine Foods in Tsawwassen
CA$30

Indulge in the finest selection of gourmet foods with this gift certificate to Newmans Fine Foods. Located in the heart of Tsawwassen, Newmans offers a wide array of high-quality meats, cheeses, and specialty items, perfect for any culinary enthusiast. Treat yourself to the best ingredients for your next meal or discover unique flavours to elevate your dining experience.
The Loft Style Studio $100 Gift Certificate item
The Loft Style Studio $100 Gift Certificate
CA$60

Revamp your hairstyle with The Loft Style Studio Gift Certificate ($100 worth of services).
Beer and Merch Gift box from Four Winds Brewing Co. item
Beer and Merch Gift box from Four Winds Brewing Co.
CA$60

Indulge in the finest craft beer and stylish merchandise with this exclusive gift box from Four Winds Brewing Co. Elevate your beer-tasting experience and showcase premium craft beer from one of the finest breweries.
2 Hours Golf Sim Time item
2 Hours Golf Sim Time
CA$60

Refine your golf skills with 2 hours of simulator time at Drive Golf Studio. Practice swings, putts, and play top courses indoors for a premium experience.
1 Lesson + 1 Hour Golf Sim Time item
1 Lesson + 1 Hour Golf Sim Time
CA$100

Enjoy a one-hour private lesson with a professional instructor, followed by an additional hour of golf simulator time at Drive Golf Studio. Perfect for beginners looking to learn the basics or seasoned golfers aiming to refine their skills.
4 Hours Golf Sim Time item
4 Hours Golf Sim Time
CA$100

Refine your golf skills with 4 hours of simulator time at Drive Golf Studio. Practice swings, putts, and play top courses indoors for a premium experience.
Golf Print by Artist Scott Kish item
Golf Print by Artist Scott Kish
CA$160

This picture would make a great gift for any golfer. What a putt!!!! Nick Taylor's 70 foot putt to win Canadian Open.
"Dreamer" 24x24 Painting on Canvas by Young Studios item
"Dreamer" 24x24 Painting on Canvas by Young Studios
CA$200

Immerse yourself in the tranquil beauty of "Dreamer," a 24x24 canvas painting by the talented Adam Young from Young Studios. This extraordinary piece transports you to a serene night scene, where the boundaries between reality and dreams blur, creating a mesmerizing and peaceful atmosphere. Bid on this unique artwork and let it bring a touch of tranquility and wonder to your space.
Boutique Blanche Candle and Bubble Bath item
Boutique Blanche Candle and Bubble Bath
CA$40

Transform your bath into a spa-like experience with Boutique Blanche's handcrafted candle and premium bubble bath set, creating a luxurious and relaxing ambiance with enchanting scents.
$100 Gift Certificate- Benjamin Moore Tsawwassen item
$100 Gift Certificate- Benjamin Moore Tsawwassen
CA$60

Transform your home with $100 worth of premium products and expert advice from Benjamin Moore Tsawwassen Decorating and Design. Whether you're planning a small refresh or a complete home makeover, this offer provides access to high-quality paints and top-notch design services.
$100 Gift Certificate to Granny B's Bakeshop item
$100 Gift Certificate to Granny B's Bakeshop
CA$60

Treat yourself to delicious homemade goodies with this $100 gift certificate to Granny B's Bakeshop. Enjoy a wide variety of baked goods from the comfort of your home, as Granny B's operates exclusively online.
$50 Gift Card - Red Swan Pizza Tsawwassen item
$50 Gift Card - Red Swan Pizza Tsawwassen
CA$30

Enjoy a delectable meal from Red Swan Pizza Tsawwassen with this $50 gift card. Choose from their wide range of delicious gourmet pizzas, featuring fresh ingredients and a variety of tasty toppings.
$30 Gift Card to Roy's Indian Restaurant item
$30 Gift Card to Roy's Indian Restaurant
CA$20

Indulge in the vibrant flavors of Indian cuisine with this gift certificate to Roy's Indian Restaurant in Tsawwassen. Renowned for its authentic dishes, Roy's Indian Restaurant offers a unique culinary journey through India's rich heritage. From savory curries to aromatic biryanis, there's something to tantalize every palate. Treat yourself or someone special to a delightful dining experience that promises to be both satisfying and memorable.

