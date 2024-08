Jam Session 2022

Expression est de retour avec la JAM SESSION A22 !





Nous avons plein d'artistes à te faire découvrir lors de cette soirée bien arrosée. Accompagné.e ou non, la musique te fera danser 🎶





Il y en a pour tous les goûts : rock, indie, slam et bien plus!





Nouveauté pour cette année : il y aura une scène ouverte. Tu as envie de monter sur scène ou tu connais des ami.e.s qui seraient down ? Cette soirée est faite pour ça ! Plus d'information sont à venir... Reste à l'affût !





🔻Tarifs🔻

8$ Early Birds (billetterie en ligne)

10$ admission générale (billetterie en ligne)

15$ à la porte !





⏰ 29 mars 2022

Les portes ouvriront à 20h, mais le show ne commencera qu'à 20h30.





🚩 La Casona

4602 Boul. Saint-Laurent 3e étage, Montréal, QC H2T 1R3





Programmation à venir... 🎸





Pièce d'identité obligatoire !