Hoops for Men's Mental Health is a tournament dedicated to spreading awareness for men's mental health in our community. By combining the joy of basketball with open conversations on mental well-being, our event aims to break the stigma surrounding men's mental health and encourage proactive support-seeking. Your registration fee includes mental health resources, an event ball cap, free lunch, and a guided journal. Each team is guaranteed to play a minimum of 3 games and the winners in each age category will be rewarded with a $25 Wacky Wings gift card per player. Join us as we shoot hoops, build healthy connections, and score the victory of guiding young men to a future of mental health and wellness.





Date: Sunday, April 28th

Time: 11 AM - 3 PM

Location: YMCA, 140 Durham Street

Ages: 12-30 (3 age categories: 12-15, 16-18, 19+)

Price: $30 per team (maximum of 5 players)

*If you are interested in participating but don't have a team, please send event organizer Asma Bilgasem an email at [email protected]





Brought to you by Future North, Compass, and the Youth Wellness Hub Sudbury.

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à Hoops for Men's Mental Health, un tournoi destiné à sensibiliser notre communauté à la santé mentale des hommes. En combinant les joies du basket-ball avec des conversations ouvertes sur le bien-être mental, notre événement vise à briser la stigmatisation entourant la santé mentale des hommes et à encourager la recherche proactive de soutien. Les frais d'inscription comprennent des ressources en matière de santé mentale, une casquette de l'événement, un déjeuner gratuit et un journal de bord. Chaque équipe est assurée de jouer un minimum de trois parties et les gagnants de chaque catégorie d'âge seront récompensés par une carte-cadeau Wacky Wings de 25 $. Rejoignez-nous pour jouer au basket, établir des liens sains et remporter la victoire en guidant les jeunes hommes vers un avenir de bien-être mental.





Date de l'événement : Dimanche 28 avril

Heure : 11 h - 15 h

Localisation : YMCA, 140 Durham Street : YMCA, 140 rue Durham

Âges : 12-30 ans (3 catégories d'âge : 12-15, 16-18, 19+)

Prix : 30 $ par équipe (maximum de 5 joueurs)

*Si vous voulez participer mais que vous n'avez pas d'équipe, envoyez un courriel à l'organisatrice de l'événement, Asma Bilgasem, à l'adresse suivante : [email protected]





Présenté par Future North, Compass et le Carrefour du mieux-être des jeunes de Sudbury.