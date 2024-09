Rise to Wellness Day - all for a cause!

Join us for a rejuvenating day dedicated to wellness and mental health, hosted by the Barry F. Lorenzetti Foundation.

Activities and Schedule:

1.Guest Speaker Session:

Speaker: Carine Watier, Health Coach

Topic: Join Health Coach Carine Watier for an enlightening session on gut health's profound impact on overall well-being. Explore the gut-brain axis, immunity, skin health, hormones, and weight management. Learn practical dietary and lifestyle changes to improve gut health. This comprehensive class covers everything from gut functionality to enhancing your mental and physical health.

2.Pilates Class:

Instructor: Veronique Lefort, @MtlPilatesLab

Session: This class will aim to introduce Pilates and its benefits to participants with or without experience. The goal will be to emphasize key movements that awaken postural awareness while improving joint stability. Breathing, stretching, strength, and abdominal control will be highlighted, generating a sense of well-being and accomplishment for all body types.

3.Sound Meditation Class:

Instructor: Susan Homa, Welmä Studio Westmount

Session: Experience the transformative power of sound meditation with Crystal Singing Bowls, Chimes, Drums, and other musical modalities. As you lie comfortably on your mat, close your eyes, and let the soothing frequencies guide you from your mind into your heart. This immersive sound bath will bring you into a deep, nourishing state of relaxation.





Choose one Classe: In addition to the main sessions, participants can choose to attend two of the following classes:

Healthy Cooking for Busy People (15 places)

Stress Management for your Mental Health

High Energy Workout

Additional Highlights:

Meals: Complimentary breakfast and lunch will be provided to all participants.

Complimentary breakfast and lunch will be provided to all participants. Pop-Up Event: Enjoy a special pop-up event at the end of the classes.

Enjoy a special pop-up event at the end of the classes. Tickets: $250 (includes a partial tax receipt).

Cause:Proceeds from the event will support the Barry F. Lorenzetti Foundation's ongoing efforts to fund mental health initiatives. Join us for a day of wellness and make a difference in the lives of those affected by mental health challenges.

Secure your spot today and contribute to a meaningful cause while enhancing your own well-being.

INSTAGRAM: Fondation.Lorenzetti

FACEBOOK: Fondation Barry F. Lorenzetti

LINKEDIN: Fondation Barry F. Lorenzetti

WEBSITE: https://fondationlorenzetti.org/

**For sponsorship opportunities, please contact Katrina Lorenzetti at [email protected]. We welcome the chance to discuss how your support can make a meaningful impact at our events.

____________________________________________________________________________________

Rejoignez-nous pour une journée revigorante dédiée au bien-être et à la santé mentale, organisée par la Fondation Barry F. Lorenzetti.

Activités et Programme :





Session avec Conférencière : Conférencière : Carine Watier, Coach Santé Sujet : Rejoignez Carine Watier, Coach Santé, pour une session éclairante sur l'impact profond de la santé intestinale sur le bien-être global. Explorez l'axe intestin-cerveau, l'immunité, la santé de la peau, les hormones et la gestion du poids. Apprenez des changements pratiques dans votre alimentation et mode de vie pour améliorer la santé intestinale. Cours de Pilates : Instructrice : Véronique Lefort, @MtlPilatesLab Session : Ce cours vise à introduire le Pilates et ses bienfaits aux participants, avec ou sans expérience préalable. L'accent sera mis sur les mouvements clés qui éveillent la conscience posturale tout en améliorant la stabilité des articulations. La respiration, les étirements, la force et le contrôle abdominal seront mis en avant, générant un sentiment de bien-être et de réalisation pour tous les types de corps. Cours de Méditation Sonore : Instructrice : Susan Homa, Welmä Studio Westmount Session : Découvrez le pouvoir transformateur de la méditation sonore avec bols chantants en cristal, carillons, tambours et autres modalités musicales. Allongez-vous confortablement sur votre tapis, fermez les yeux et laissez-vous guider par les fréquences apaisantes qui vous conduiront de l'esprit au cœur. Ce bain sonore immersif vous plongera dans un état profond et nourrissant de relaxation.

Choisissez une classes : En plus des sessions principales, les participants peuvent choisir d'assister à deux des classes suivantes :

Cuisiner sainement pour les personnes occupées (15 lieux)

Gestion du stress pour votre santé mentale

Entraînement à haute énergie





Points Forts Supplémentaires :

Repas : Petit-déjeuner et déjeuner offerts à tous les participants.

Événement éphémère : Profitez d'un événement spécial à la fin des sessions.

Billets : 250 $ (inclut un reçu partiel pour fins fiscales).

Cause : Les bénéfices de l'événement soutiendront les efforts continus de la Fondation Barry F. Lorenzetti pour financer des initiatives en santé mentale. Rejoignez-nous pour une journée de bien-être et contribuez à faire une différence dans la vie de ceux touchés par les défis de santé mentale.

Réservez votre place dès aujourd'hui et contribuez à une cause significative tout en améliorant votre propre bien-être. Pour les opportunités de sponsoring, veuillez contacter Katrina Lorenzetti à [email protected]. Nous serions ravis de discuter de comment votre soutien peut avoir un impact significatif lors de nos événements.

Réseaux Sociaux : Instagram: Fondation.Lorenzetti Facebook: Fondation Barry F. Lorenzetti LinkedIn: Fondation Barry F. Lorenzetti Site Web: https://fondationlorenzetti.org/