Goose Hoodie | Sweatshirt à capuche Bernache

Black hoodie. 60% cotton, 40% polyester fleece. 3-ply fleece. Rib knit cuff and hem. Kangaroo pocket. Tear away label
Goose print on Front. Text on back reads "Disrupt Dance. Voices Dance Project"
Screen printed in Ottawa.
Artwork by Zynphonicka.
Please note that we are unable to ship products at this time. T-Shirts can be picked up by appointment at 2 Daly Avenue (Studio B) or at upcoming events and workshops. To schedule a pickup, please email [email protected]
.
***
Sweat à capuche noir. Molleton 60 % coton, 40 % polyester. Molleton 3 plis. Poignets et ourlet en tricot côtelé. Poche kangourou. Étiquette détachable.
Design de bernache sur le côté avant, texte sur le dos: "Disrupt Dance. Voices Dance Project".
Sérigraphié à Ottawa.
Œuvre de Zynphonicka
Veuillez noter que nous ne sommes pas en mesure d'expédier des produits pour le moment. Les t-shirts peuvent être récupérés sur rendez-vous au 2 avenue Daly (Studio B) ou lors d'événements et d'ateliers à venir. Pour planifier un ramassage, veuillez envoyer un courriel à [email protected]
.
Black hoodie. 60% cotton, 40% polyester fleece. 3-ply fleece. Rib knit cuff and hem. Kangaroo pocket. Tear away label
Goose print on Front. Text on back reads "Disrupt Dance. Voices Dance Project"
Screen printed in Ottawa.
Artwork by Zynphonicka.
Please note that we are unable to ship products at this time. T-Shirts can be picked up by appointment at 2 Daly Avenue (Studio B) or at upcoming events and workshops. To schedule a pickup, please email [email protected]
.
***
Sweat à capuche noir. Molleton 60 % coton, 40 % polyester. Molleton 3 plis. Poignets et ourlet en tricot côtelé. Poche kangourou. Étiquette détachable.
Design de bernache sur le côté avant, texte sur le dos: "Disrupt Dance. Voices Dance Project".
Sérigraphié à Ottawa.
Œuvre de Zynphonicka
Veuillez noter que nous ne sommes pas en mesure d'expédier des produits pour le moment. Les t-shirts peuvent être récupérés sur rendez-vous au 2 avenue Daly (Studio B) ou lors d'événements et d'ateliers à venir. Pour planifier un ramassage, veuillez envoyer un courriel à [email protected]
.