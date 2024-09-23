Noor Cultural Center
eventClosed
سیبچینی
بزرگسال با اتوبوس
CA$40
با اتوبوس مدرسه
با اتوبوس مدرسه
seeMoreDetailsMobile
closed
کودک 5 تا 17 سال با اتوبوس
CA$15
با اتوبوس مدرسه
با اتوبوس مدرسه
seeMoreDetailsMobile
closed
کودک زیر 5 سال با اتوبوس
free
با اتوبوس مدرسه
با اتوبوس مدرسه
seeMoreDetailsMobile
closed
بزرگسال با خودروی شخصی
CA$15
با خودروی شخصی
با خودروی شخصی
seeMoreDetailsMobile
closed
کودک 5 تا 17 سال با خودروی شخصی
CA$5
با خودروی شخصی
با خودروی شخصی
seeMoreDetailsMobile
closed
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout