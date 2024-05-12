Tervete 3x3
2024 TV 3x3 reģistrācija
grenville sur la rouge
98 Chem. Tervette, grenville sur la rouge, QC J0V 1B0, Canada
Programma pieaugušam pēc 5. augusta
CA$170
No 18 g.v.
No 18 g.v.
seeMoreDetailsMobile
add
Programma bērnam pēc 5. augusta
CA$100
Līdz 17 g.v.
Līdz 17 g.v.
seeMoreDetailsMobile
add
Ēšana pieaugušam
CA$180
Vēlāk varēs arī iegādāties biļetes uz atsevišķām ēdamreizēm.
Vēlāk varēs arī iegādāties biļetes uz atsevišķām ēdamreizēm.
seeMoreDetailsMobile
add
Ēšana bērnam (līdz 6 g.v.)
CA$60
add
Ēšana bērnam (7–17 g.v.)
CA$90
add
Naktsmājas 5 naktīm pieaugušam
CA$100
$20/nakti/personu (īpašs Tērvetes piedāvājums)
$20/nakti/personu (īpašs Tērvetes piedāvājums)
seeMoreDetailsMobile
add
Naktsmājas 5 naktīm bērnam
CA$50
$10/nakti/personu (īpašs Tērvetes piedāvājums)
$10/nakti/personu (īpašs Tērvetes piedāvājums)
seeMoreDetailsMobile
add
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout