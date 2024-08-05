Tamil Sports Association of Waterloo Region
TSA Kids Badminton Tournament Oct 20 - 9am to 6pm @ Huron Heights Secondary School Kitchener
TSA - Kids under 11 Doubles - Oct 20, 2024 @ Huron Heights
CA$15
TSA - Kids under 13 Doubles - Oct 20, 2024 @ Huron Heights
CA$15
TSA - Kids under 15 Doubles - Oct 20, 2024 @ Huron Heights
CA$15
TSA - Kids under 17 Doubles - Oct 20, 2024 @ Huron Heights
CA$15
TSA - Kids under 19 Doubles - Oct 20, 2024 @ Huron Heights
CA$15
Singles Under - 11 - Oct 20, 2024 @ Huron Heights
CA$15
Singles Under - 13 - Oct 20, 2024 @ Huron Heights
CA$15
Singles Under - 15 - Oct 20, 2024 @ Huron Heights
CA$15
Singles Under - 17 - Oct 20, 2024 @ Huron Heights
CA$15
Singles Under - 19 - Oct 20, 2024 @ Huron Heights
CA$15
Paying for partner?
CA$15
