Camp Girls on the Run - Du 15 au 18 juillet 2024 | From July 15 to 18, 2024

Ce camp aura lieu du 15 au 18 juillet 2024.





Le camp GOTR de Girls on the Run offre une occasion unique aux filles de la 3e à la 5e année de développer leur

confiance en soi et d'acquérir des compétences de vie qu'elles pourront utiliser maintenant et tout au long de leur vie.





Les filles de toutes capacités auront le plaisir de créer des amitiés dans un environnement amusant et inclusif qui comprend des leçons interactives, des activités physiques et l'expression de la créativité par le bricolage et la contée d'histoires. Animé par des entraîneurs attentifs et qualifiés de Girls on the Run, ce camp d'une semaine combine le meilleur du programme Girls on the Run avec tous les plaisirs d'un camp.





________________________________________________________________

This camp will take place from July 15 to 18, 2024.







Camp GOTR by Girls on the Run provides a one-of-a-kind opportunity for 3rd–5th grade girls to develop self-confidence and learn life skills they can use now and as they grow.





Girls of all abilities will enjoy building friendships in a fun and inclusive setting that includes interactive lessons, being physically active, and expressing creativity through arts and crafts and storytelling. Led by caring and qualified Girls on the Run coaches, this week-long camp combines the best of the Girls on the Run program with all the fun of camp.