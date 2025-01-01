CAE Centraide Campaign

CAE Centraide Campaign

CAE National Auction for Centraide/United Way 2024 campaign

1) Exclusive simulator ride experience with our CEO Marc Parent item
1) Exclusive simulator ride experience with our CEO Marc Parent
$300

Starting bid

One hour in a simulator with Marc Parent at the Montreal Training Centre. The employee can bring 3 friends/family members. All guests must be 18 years or older.
2) Selected bottle of wine from Nick Leontidis
$20

Starting bid

Nick Leontidis (Chief Operating Officer) is offering you a bottle of Allegrini, Palazzo Della Torre, 2017
3) Lunch with Andrew Arnovitz
$20

Starting bid

Lunch with Andrew Arnovitz (Senior Vice President, Investor Relations and Enterprise Risk Management) at https://ilfocolaio.ca/
4) Lunch with Andrew Arnovitz
$20

Starting bid

Lunch with Andrew Arnovitz (Senior Vice President, Investor Relations and Enterprise Risk Management) at https://ilfocolaio.ca/
5) Lunch with Andrew Arnovitz
$20

Starting bid

Lunch with Andrew Arnovitz (Senior Vice President, Investor Relations and Enterprise Risk Management) at https://ilfocolaio.ca/
6) Getaway for two in New York
$800

Starting bid

Bet on a round-trip flight for two (2) people aboard Delta Airlines, Montreal - New York in economy class, including accommodations for two (2) nights at a Mariott Hotel, courtesy of Carter Copeland (Chief Strategy and Performance Officer) (Worth $2,000)
7) Skating and dinner with Hélène V. Gagnon
$50

Starting bid

Join Hélène V. Gagnon (Chief People and Sustainability Officer) for an ice skating activity at the Esplanade Tranquille rink on January 8 at 6:00 p.m., followed by dinner at the Bouillon Bilk restaurant at 7:15 p.m.
8) Skating and dinner with Hélène V. Gagnon
$50

Starting bid

Join Hélène V. Gagnon (Chief People and Sustainability Officer) for an ice skating activity at the Esplanade Tranquille rink on January 8 at 6:00 p.m., followed by dinner at the Bouillon Bilk restaurant at 7:15 p.m.
9) Skating and dinner with Hélène V. Gagnon
$50

Starting bid

Join Hélène V. Gagnon (Chief People and Sustainability Officer) for an ice skating activity at the Esplanade Tranquille rink on January 8 at 6:00 p.m., followed by dinner at the Bouillon Bilk restaurant at 7:15 p.m.
10) Success Finder personalized profile for a student
$100

Starting bid

Are you a parent ? Are your children unsure about what to do in life? Get a Success Finder personalized profile for a student. Value of $1,500. SuccessFinder’s behavioral assessment tool is designed to eliminate guesswork with curated people data. By getting a personalized profile students will be able to find the best match for their career. We wish them all the success!
11) One round of golf with Pascal Grenier at Le Diable Golf Course in Mont-Tremblant
$150

Starting bid

Win one golf round at Le Diable in Tremblant with Pascal Grenier (Division President, Flight Services and Global Operations), but will also be invited to enjoy a cocktail at Pascal's nearby cottage. It,s going to be a tee-rific time !
12) One round of golf with Pascal Grenier at Le Diable Golf Course in Mont-Tremblant
$150

Starting bid

Win one golf round at Le Diable in Tremblant with Pascal Grenier (Division President, Flight Services and Global Operations), but will also be invited to enjoy a cocktail at Pascal's nearby cottage. It,s going to be a tee-rific time !
13) One round of golf with Pascal Grenier at Le Diable Golf Course in Mont-Tremblant
$150

Starting bid

Win one golf round at Le Diable in Tremblant with Pascal Grenier (Division President, Flight Services and Global Operations), but will also be invited to enjoy a cocktail at Pascal's nearby cottage. It,s going to be a tee-rific time !
14) Hockey Game with Mark Hounsell
$100

Starting bid

GO HABS GO! This is your chance to experience a night of excitement and camaraderie as the Montreal Canadiens face off against the New York Islanders at the Bell Centre on Tuesday, December 3, 2024, including a delicious pre-game dinner at The Keg before heading to the big game. Bid now for an evening filled with good food, great company, and electrifying hockey action with Mark Hounsell (Chief Legal and Compliance Officer, and Corporate Secretary).
15) Hockey Game with Mark Hounsell
$100

Starting bid

GO HABS GO! This is your chance to experience a night of excitement and camaraderie as the Montreal Canadiens face off against the New York Islanders at the Bell Centre on Tuesday, December 3, 2024, including a delicious pre-game dinner at The Keg before heading to the big game. Bid now for an evening filled with good food, great company, and electrifying hockey action with Mark Hounsell (Chief Legal and Compliance Officer, and Corporate Secretary).
16) Hockey Game with Mark Hounsell
$100

Starting bid

GO HABS GO! This is your chance to experience a night of excitement and camaraderie as the Montreal Canadiens face off against the New York Islanders at the Bell Centre on Tuesday, December 3, 2024, including a delicious pre-game dinner at The Keg before heading to the big game. Bid now for an evening filled with good food, great company, and electrifying hockey action with Mark Hounsell (Chief Legal and Compliance Officer, and Corporate Secretary).
17) Private mixology course
$50

Starting bid

Constantino Malatesta (Interim Chief Financial Officer) is offering a private mixology class with a visit to the Cirka distillery. The event will conclude with a group dinner.
18) Private mixology course
$50

Starting bid

Constantino Malatesta (Interim Chief Financial Officer) is offering a private mixology class with a visit to the Cirka distillery. The event will conclude with a group dinner.
19) Private mixology course
$50

Starting bid

Constantino Malatesta (Interim Chief Financial Officer) is offering a private mixology class with a visit to the Cirka distillery. The event will conclude with a group dinner.
20) Private mixology course
$50

Starting bid

Constantino Malatesta (Interim Chief Financial Officer) is offering a private mixology class with a visit to the Cirka distillery. The event will conclude with a group dinner.
21) Private mixology course
$50

Starting bid

Constantino Malatesta (Interim Chief Financial Officer) is offering a private mixology class with a visit to the Cirka distillery. The event will conclude with a group dinner.
22) Private mixology course
$50

Starting bid

Constantino Malatesta (Interim Chief Financial Officer) is offering a private mixology class with a visit to the Cirka distillery. The event will conclude with a group dinner.
23) Private mixology course
$50

Starting bid

Constantino Malatesta (Interim Chief Financial Officer) is offering a private mixology class with a visit to the Cirka distillery. The event will conclude with a group dinner.
24) Private mixology course
$50

Starting bid

Constantino Malatesta (Interim Chief Financial Officer) is offering a private mixology class with a visit to the Cirka distillery. The event will conclude with a group dinner.
25) Private mixology course
$50

Starting bid

Constantino Malatesta (Interim Chief Financial Officer) is offering a private mixology class with a visit to the Cirka distillery. The event will conclude with a group dinner.
26) Hockey ticket at the Montreal Bell Center and pre-game happy hour
$100

Starting bid

Join Dean Fisher (Vice President, Global Customer Strategy and OEM Relationships), François Dubé (Vice President, Civil Aviation - Products, Aftermarket and Customer Services) and Michel Azar-Hmouda (Division President, Civil - Commercial Aviation) for a Montreal Canadian hockey game in the red section including a pre-game happy hour. Great opportunity to exchange with them and have a great time!
27) Hockey ticket at the Montreal Bell Center and pre-game happy hour
$100

Starting bid

Join Dean Fisher (Vice President, Global Customer Strategy and OEM Relationships), François Dubé (Vice President, Civil Aviation - Products, Aftermarket and Customer Services) and Michel Azar-Hmouda (Division President, Civil - Commercial Aviation) for a Montreal Canadian hockey game in the red section including a pre-game happy hour. Great opportunity to exchange with them and have a great time!
28) Hockey ticket at the Montreal Bell Center and pre-game happy hour
$100

Starting bid

Join Dean Fisher (Vice President, Global Customer Strategy and OEM Relationships), François Dubé (Vice President, Civil Aviation - Products, Aftermarket and Customer Services) and Michel Azar-Hmouda (Division President, Civil - Commercial Aviation) for a Montreal Canadian hockey game in the red section including a pre-game happy hour. Great opportunity to exchange with them and have a great time!
29) Dinner and a hockey game with Alexandre Prevost
$100

Starting bid

Join Alexandre Prevost (Division President, Civil - Business Aviation) at the Montreal Canadiens Bell Centre in the red section November 26 and share a pre-game meal at restaurant le Mythik (https://centrebell.ca/fr/restaurants/mythik).
30) Dinner and a hockey game with Alexandre Prevost
$100

Starting bid

Join Alexandre Prevost (Division President, Civil - Business Aviation) at the Montreal Canadiens Bell Centre in the red section November 26 and share a pre-game meal at restaurant le Mythik (https://centrebell.ca/fr/restaurants/mythik).
31) Dinner and a Hockey game with Alexandre Prevost
$100

Starting bid

Join Alexandre Prevost (Division President, Civil - Business Aviation) at the Montreal Canadiens Bell Centre in the red section November 26 and share a pre-game meal at restaurant le Mythik (https://centrebell.ca/fr/restaurants/mythik).
32) 10 km city jogging in Montreal
$40

Starting bid

Enjoy a 10 km city jogging experience and a one-on-one discussion with Marc-Olivier Sabourin (Division President of Defense & Security, International) in downtown Montreal.
33) 10 km city jogging in Montreal
$40

Starting bid

Enjoy a 10 km city jogging experience and a one-on-one discussion with Marc-Olivier Sabourin (Division President of Defense & Security, International) in downtown Montreal.
34) 10 km city jogging in Montreal
$40

Starting bid

Enjoy a 10 km city jogging experience and a one-on-one discussion with Marc-Olivier Sabourin (Division President of Defense & Security, International) in downtown Montreal.
35) 10 km city jogging in Montreal
$40

Starting bid

Enjoy a 10 km city jogging experience and a one-on-one discussion with Marc-Olivier Sabourin (Division President of Defense & Security, International) in downtown Montreal.
36) Unique Japanese Omakase culinary experience in Montreal
$200

Starting bid

Join Marc-Olivier Sabourin (Division President of Defense & Security, International) for an evening at Montreal's restaurant Okeya Kyujiro to enjoy a unique Japanese culinary experience. The Omakase Experience is a chef’s choice menu consisting of seasonal ingredients mainly sourced from Japan. It includes approximately 20 courses with mostly sushi. Dessert and a tea ceremony are also part of the experience.
37) Unique Japanese Omakase culinary experience in Montreal
$200

Starting bid

Join Marc-Olivier Sabourin (Division President of Defense & Security, International) for an evening at Montreal's restaurant Okeya Kyujiro to enjoy a unique Japanese culinary experience. The Omakase Experience is a chef’s choice menu consisting of seasonal ingredients mainly sourced from Japan. It includes approximately 20 courses with mostly sushi. Dessert and a tea ceremony are also part of the experience.
38) Dinner for two (2) in the Old Port of Montreal
$100

Starting bid

Enjoy a great evening for two (2) at restaurant Le Monarque in the Old Port of Montreal - courtesy of Merrill Stoddard, Division President, Defense & Security, USA. This expansive new venture comes from chef Jérémie Bastien and his father Richard Bastien of Leméac and Le Mitoyen. The restaurant actually contains several impressive spaces, each with their own menu and sleek, stylish setting. An evening to remember. https://restaurantmonarque.ca/
39) Dinner and hockey game with Ruth Jebing
$100

Starting bid

Ruth Jebing (Chief of Staff for Marc Parent) invites you to a pre-game 5pm dinner at Les 3 Brasseurs followed by a Montreal Canadiens game at the Bell Centre on December 5, 7pm in the red section against the Nashville Predators
40) Dinner and hockey game with Ruth Jebing
$100

Starting bid

Ruth Jebing (Chief of Staff for Marc Parent) invites you to a pre-game 5pm dinner at Les 3 Brasseurs followed by a Montreal Canadiens game at the Bell Centre on December 5, 7pm in the red section against the Nashville Predators
41) Dinner and hockey game with Ruth Jebing
$100

Starting bid

Ruth Jebing (Chief of Staff for Marc Parent) invites you to a pre-game 5pm dinner at Les 3 Brasseurs followed by a Montreal Canadiens game at the Bell Centre on December 5, 7pm in the red section against the Nashville Predators
42) Package of 3 bottles of wine from Greece
$100

Starting bid

Marie-Josee Henri is offering a package of 3 bottles she got from a local winery while on a trip to Santorini Greece. https://artspace-santorini.com/our-wines/: 1. Mezzo (350ml) - 2014, a delicious sweet vinsanto dessert wine. The island’s best sweet wine. It is made from late harvest, sun dried grapes, a blend of assyrtiko and aïdani. The wine is aged in oak, for many years, obtaining a reddish, caramel color from the oak and slow oxidation. 70 € = 105 $ 2. Nyxtepi (750ml) - 2020, a tasteful, traditional crisp & dry white wine; fresh, acidic, with a hint of salinity. 85 € = 127 $ 3. Mavrotragano (750ml) - 2020, a dry red wine reserve. The aromas reveal fresh red and black fruit with notes of vanilla and tobacco. The palate is generous and well-rounded, with supple tannins. 70 € = 105 $
43) Kayak/Bike Adventure and Local Terroir aperitif
$75

Starting bid

Join Marine Messin (Vice-President Human Resources, Civil Aviation and International Defense & Security) and Joanna Szymczyk (Vice-President, Program, Customer Success, and Solutions Delivery) for a day of fun and sport! It includes: single kayak down the Rivière du Nord in Val-David and bike back to the starting point! Duration approx. 3 hours. We'll end the day with an aperitif at L'Épicurieux in Val David. https://val-david.alabordage.ca/forfaits-canot-kayak-velo/ https://www.restolepicurieux.com
44) Kayak/Bike Adventure and Local Terroir aperitif
$75

Starting bid

Join Marine Messin (Vice-President Human Resources, Civil Aviation and International Defense & Security) and Joanna Szymczyk (Vice-President, Program, Customer Success, and Solutions Delivery) for a day of fun and sport! It includes: single kayak down the Rivière du Nord in Val-David and bike back to the starting point! Duration approx. 3 hours. We'll end the day with an aperitif at L'Épicurieux in Val David. https://val-david.alabordage.ca/forfaits-canot-kayak-velo/ https://www.restolepicurieux.com
45) Kayak/Bike Adventure and Local Terroir aperitif
$75

Starting bid

Join Marine Messin (Vice-President Human Resources, Civil Aviation and International Defense & Security) and Joanna Szymczyk (Vice-President, Program, Customer Success, and Solutions Delivery) for a day of fun and sport! It includes: single kayak down the Rivière du Nord in Val-David and bike back to the starting point! Duration approx. 3 hours. We'll end the day with an aperitif at L'Épicurieux in Val David. https://val-david.alabordage.ca/forfaits-canot-kayak-velo/ https://www.restolepicurieux.com
46) Kayak/Bike Adventure and Local Terroir aperitif
$75

Starting bid

Join Marine Messin (Vice-President Human Resources, Civil Aviation and International Defense & Security) and Joanna Szymczyk (Vice-President, Program, Customer Success, and Solutions Delivery) for a day of fun and sport! It includes: single kayak down the Rivière du Nord in Val-David and bike back to the starting point! Duration approx. 3 hours. We'll end the day with an aperitif at L'Épicurieux in Val David. https://val-david.alabordage.ca/forfaits-canot-kayak-velo/ https://www.restolepicurieux.com
47) Ski at Mont Orford + après-ski
$75

Starting bid

Join Steve Levesque (Vice President, Global Hardware Engineering, Manufacturing Operations and Facility Services) and Emmanuel Levitte (Chief Technology & Product Officer) for a day of skiing at Mont Orford and après-ski. Enjoy the slopes and a great lunch in support of a charitable cause!
48) Ski at Mont Orford + après-ski
$75

Starting bid

Join Steve Levesque (Vice President, Global Hardware Engineering, Manufacturing Operations and Facility Services) and Emmanuel Levitte (Chief Technology & Product Officer) for a day of skiing at Mont Orford and après-ski. Enjoy the slopes and a great lunch in support of a charitable cause!
49) Ski at Mont Orford + après-ski
$75

Starting bid

Join Steve Levesque (Vice President, Global Hardware Engineering, Manufacturing Operations and Facility Services) and Emmanuel Levitte (Chief Technology & Product Officer) for a day of skiing at Mont Orford and après-ski. Enjoy the slopes and a great lunch in support of a charitable cause!
50) Ski at Mont Orford + après-ski
$75

Starting bid

Join Steve Levesque (Vice President, Global Hardware Engineering, Manufacturing Operations and Facility Services) and Emmanuel Levitte (Chief Technology & Product Officer) for a day of skiing at Mont Orford and après-ski. Enjoy the slopes and a great lunch in support of a charitable cause!
51) Exclusive wine tasting experience
$100

Starting bid

Dive into the exclusive world of private import wines with Les vins Balthazard. Hosted by Marie-Christine Bernier, Operations Manager and holder of the Wine & Spirit Education Trust Level III certification, this evening will introduce you to five unique, carefully selected private import wines. You'll be accompanied by Samantha Golinski (Vice-President, Public Affairs and Global Communications) and Marie-Christine Cloutier (Vice-President, Strategy, Performance and Marketing). On the program: refined tastings, gourmet bites and captivating producer stories, for an unforgettable sensory experience.
52) Exclusive wine tasting experience
$100

Starting bid

Dive into the exclusive world of private import wines with Les vins Balthazard. Hosted by Marie-Christine Bernier, Operations Manager and holder of the Wine & Spirit Education Trust Level III certification, this evening will introduce you to five unique, carefully selected private import wines. You'll be accompanied by Samantha Golinski (Vice-President, Public Affairs and Global Communications) and Marie-Christine Cloutier (Vice-President, Strategy, Performance and Marketing). On the program: refined tastings, gourmet bites and captivating producer stories, for an unforgettable sensory experience.
53) Exclusive wine tasting experience
$100

Starting bid

Dive into the exclusive world of private import wines with Les vins Balthazard. Hosted by Marie-Christine Bernier, Operations Manager and holder of the Wine & Spirit Education Trust Level III certification, this evening will introduce you to five unique, carefully selected private import wines. You'll be accompanied by Samantha Golinski (Vice-President, Public Affairs and Global Communications) and Marie-Christine Cloutier (Vice-President, Strategy, Performance and Marketing). On the program: refined tastings, gourmet bites and captivating producer stories, for an unforgettable sensory experience.
54) Exclusive wine tasting experience
$100

Starting bid

Dive into the exclusive world of private import wines with Les vins Balthazard. Hosted by Marie-Christine Bernier, Operations Manager and holder of the Wine & Spirit Education Trust Level III certification, this evening will introduce you to five unique, carefully selected private import wines. You'll be accompanied by Samantha Golinski (Vice-President, Public Affairs and Global Communications) and Marie-Christine Cloutier (Vice-President, Strategy, Performance and Marketing). On the program: refined tastings, gourmet bites and captivating producer stories, for an unforgettable sensory experience.
55) Exclusive wine tasting experience
$100

Starting bid

Dive into the exclusive world of private import wines with Les vins Balthazard. Hosted by Marie-Christine Bernier, Operations Manager and holder of the Wine & Spirit Education Trust Level III certification, this evening will introduce you to five unique, carefully selected private import wines. You'll be accompanied by Samantha Golinski (Vice-President, Public Affairs and Global Communications) and Marie-Christine Cloutier (Vice-President, Strategy, Performance and Marketing). On the program: refined tastings, gourmet bites and captivating producer stories, for an unforgettable sensory experience.
56) Exclusive wine tasting experience
$100

Starting bid

Dive into the exclusive world of private import wines with Les vins Balthazard. Hosted by Marie-Christine Bernier, Operations Manager and holder of the Wine & Spirit Education Trust Level III certification, this evening will introduce you to five unique, carefully selected private import wines. You'll be accompanied by Samantha Golinski (Vice-President, Public Affairs and Global Communications) and Marie-Christine Cloutier (Vice-President, Strategy, Performance and Marketing). On the program: refined tastings, gourmet bites and captivating producer stories, for an unforgettable sensory experience.
57) Montreal Canadians vs New York Rangers hockey game in a private lodge - For 2 people
$250

Starting bid

Join Maya Hourani (Vice President, Total Rewards & HR Services), Bernard Ross (Vice-President, GPSM) and Jean-Sebastien Proulx Maher (Vice President, Finance and Treasurer) for an elevated VIP experience for 2 in a Private Lodge at the Bell Center on January 19, 2024. Don’t miss this unique opportunity to chat with these leaders while enjoying food, drink and an amazing show! An evening not to be missed.
58) Montreal Canadians vs New York Rangers hockey game in a private lodge - For 2 people
$150

Starting bid

Join Maya Hourani (Vice President, Total Rewards & HR Services), Bernard Ross (Vice-President, GPSM) and Jean-Sebastien Proulx Maher (Vice President, Finance and Treasurer) for an elevated VIP experience for 2 in a Private Lodge at the Bell Center on January 19, 2024. Don’t miss this unique opportunity to chat with these leaders while enjoying food, drink and an amazing show! An evening not to be missed.
59) Montreal Canadians vs New York Rangers hockey game in a private lodge - For 2 people
$150

Starting bid

Join Maya Hourani (Vice President, Total Rewards & HR Services), Bernard Ross (Vice-President, GPSM) and Jean-Sebastien Proulx Maher (Vice President, Finance and Treasurer) for an elevated VIP experience for 2 in a Private Lodge at the Bell Center on January 19, 2024. Don’t miss this unique opportunity to chat with these leaders while enjoying food, drink and an amazing show! An evening not to be missed.
60) Montreal Canadians vs New York Rangers hockey game in a private lodge - For 2 people
$250

Starting bid

Join Maya Hourani (Vice President, Total Rewards & HR Services), Bernard Ross (Vice-President, GPSM) and Jean-Sebastien Proulx Maher (Vice President, Finance and Treasurer) for an elevated VIP experience for 2 in a Private Lodge at the Bell Center on January 19, 2024. Don’t miss this unique opportunity to chat with these leaders while enjoying food, drink and an amazing show! An evening not to be missed.
61) Holiday OVO show from Cirque du Soleil
$100

Starting bid

Enjoy a holiday show for you and a loved one: OVO show from Cirque du Soleil at the Montreal Bell Center, Sec 118, Row EE, Seats 6 - 7. The OVO show plunges the audience into the hidden universe alive at our feet; an ecosystem teeming with life and unseen beings - insects that work, eat, crawl, flutter, feast, fight and court among each other in an ongoing explosion of energy and movement.
62) Tech Day in Montreal and dinner
$200

Starting bid

Come along as Jean-François Gamache (Chief Information Officer) visits our tech partners (Cloud, AI, etc..) for the day! You will explore some of our collaborations, discuss upcoming innovations, and showcase some amazing demos. The agenda will be confirmed later and could include startups as well. He will also invite you for a dinner & discussions in a Montreal restaurant in the evening.
63) Tech Day in Montreal and dinner
$200

Starting bid

Come along as Jean-François Gamache (Chief Information Officer) visits our tech partners (Cloud, AI, etc..) for the day! You will explore some of our collaborations, discuss upcoming innovations, and showcase some amazing demos. The agenda will be confirmed later and could include startups as well. He will also invite you for a dinner & discussions in a Montreal restaurant in the evening.
64) Tech Day in Montreal and dinner
$200

Starting bid

Come along as Jean-François Gamache (Chief Information Officer) visits our tech partners (Cloud, AI, etc..) for the day! You will explore some of our collaborations, discuss upcoming innovations, and showcase some amazing demos. The agenda will be confirmed later and could include startups as well. He will also invite you for a dinner & discussions in a Montreal restaurant in the evening.
65) Tech Day in Montreal and dinner
$200

Starting bid

Come along as Jean-François Gamache (Chief Information Officer) visits our tech partners (Cloud, AI, etc..) for the day! You will explore some of our collaborations, discuss upcoming innovations, and showcase some amazing demos. The agenda will be confirmed later and could include startups as well. He will also invite you for a dinner & discussions in a Montreal restaurant in the evening.
66) Gastronomic evening at the Mon Lapin Restaurant
$150

Starting bid

Join Mario Poirier (Vice President — Finance, Corporate Operations) and Philippe Couillard (Vice President, Global Product Development) for a memorable evening at one of Canada's best restaurants Mon Lapin. Fine food, wine and enthralling conversations are on the menu.
67) Gastronomic evening at the Mon Lapin Restaurant
$150

Starting bid

Join Mario Poirier (Vice President — Finance, Corporate Operations) and Philippe Couillard (Vice President, Global Product Development) for a memorable evening at one of Canada's best restaurants Mon Lapin. Fine food, wine and enthralling conversations are on the menu.
68) Evening of cooking demonstration and tasting
$200

Starting bid

Surrounded by your friends or family (max 5) with whom you share an immoderate taste for gastronomy, treat yourself to a unique opportunity to unlock the secrets of the best preparations offered by starred restaurants. Treat yourself to the pleasure of attending a culinary demonstration performed for you, at home, by a former professor at the Institut du Tourisme et d'Hôtellerie du Québec (ITHQ) father of Marine Messin who will also join the cooking preparation) and former mentor of Ricardo Larrivée! You will deserve this bouquet of flavor when tasting a fish dish accompanied by wine which will enhance the richness of this unparalleled culinary experience. We will take care of everything and come to your house with the ingredients and wine to prepare the seafood gratin in your home! All you need is 5 guests (up to) and your curiosity!
69) Hotel William Gray Package
$100

Starting bid

One (1) night with breakfast for 2 people (value $350) in this unique luxury hotel in the heart of the Old Port of Montreal. Courtesy of the Executive Assistants for the EMC.
70) 40Westt Steakhouse and Bar Gift Card
$50

Starting bid

$100 Gift card to 40Westt Steakhouse and Bar. Courtesy of the Executive Assistants for the EMC.
71) Simulator ride at the Montreal Training Centre
$100

Starting bid

The highest bidder will win a simulator ride for 3 people in the Montreal Training Centre. All guests must be 18 years or older.
72) Simulator ride at the Montreal Training Centre
$100

Starting bid

The highest bidder will win a simulator ride for 3 people in the Montreal Training Centre. All guests must be 18 years or older.
73) Hockey tickets at the Bell Center Montreal - behind the players' bench
$100

Starting bid

Pair of tickets in the red zone to see the Montreal Canadians vs Tonronto Maple Leafs on Saturday, January 18, 2025. 2 tickets in section 102D behind the players' bench (Approx value of 570$).
74) Hockey tickets for the Montreal Canadians at the Bell Center
$100

Starting bid

Pair of tickets in the red zone to see the Montreal Canadians vs Washington Capitals on Saturday, December 7th 2 tickets in section 113, row F, seats 3-4
75) Hockey tickets for the Montreal Canadians at the Bell Center
$100

Starting bid

Pair of tickets in the red zone to see the Montreal Canadians vs Minnesota Wild on Thursday, January 30, 2025. 2 tickets section 124 (red), row F, seats 5-6.
76) Hockey tickets for the Montreal Canadians at the Bell Center
$100

Starting bid

Pair of tickets in the red zone to see the Montreal Canadians vs Utah Hockey Club on Tuesday, November 26. 2 tickets, section 105, row F, seats 7-8.
77) Shakira concert tickets
$300

Starting bid

Win a pair of tickets in the red section for the Shakira concert at the Montreal Bell Center on Tuesday, May 20, 2025. (worth $1500)
78) Hotel Hilton Garden Inn Montreal Airport
$100

Starting bid

One (1) room for two (2) people during the weekend including parking
79) Hockey tickets at the Montreal Bell Center
$100

Starting bid

Pair of tickets in red zone to see Montreal Canadians vs Columbus Bleu Jackets on Saturday, November 16, 2024
80) Hockey tickets at the Montreal Bell Center
$100

Starting bid

Pair of tickets in red zone to see Montreal Canadians vs Columbus Bleu Jackets on Saturday, November 16,h 2024
81) Hockey tickets at the Montreal Bell Center
$100

Starting bid

Pair of tickets in red zone to see Montreal Canadians vs Vegas Golden Knights November 23 2024
82) Two (2) tickets to the 2025 Tennis Open quarter finals
$200

Starting bid

Bet on this pair of ticket for the Banque National Tennis Open in 2025 : the 2 seats are in Level 200’s for Quarter Finals on August 4th 2025
83) Hockey tickets at the Montreal Bell Center
$100

Starting bid

Pair of tickets in red zone to see Montreal Canadians vs Washington Capitals Saturday December 7th 2024
84) Hockey tickets at the Montreal Bell Center
$100

Starting bid

Pair of tickets in red zone to see Montreal Canadians vs Washington Capitals Saturday December 7th 2024
85) Hockey tickets at the Montreal Bell Center
$100

Starting bid

Pair of tickets in red zone to see Montreal Canadians vs Anaheim Ducks Monday December 9th 2024
86) Hockey tickets at the Montreal Bell Center
$100

Starting bid

Pair of tickets in red zone to see Montreal Canadians vs Anaheim Ducks Monday December 9th 2024
87) Hockey tickets at the Montreal Bell Center
$100

Starting bid

Pair of tickets in red zone to see Montreal Canadians vs Pittsburg Penguins Thursday December 12th 2024
88) Hockey tickets at the Montreal Bell Center
$100

Starting bid

Pair of tickets in red zone to see Montreal Canadians vs Pittsburg Penguins Thursday December 12th 2024
89) Hockey tickets at the Montreal Bell Center
$100

Starting bid

Pair of tickets in red zone to see Montreal Canadians vs Buffalo Sabres Tuesday December 17th 2024
90) Official Team Canada Olympic Jacket from the 2022 Beijing Closing Ceremony
$300

Starting bid

Official Team Canada jacket from the Beijing 2022 Olympic closing ceremony. It is a short Lululemonort Grey/beige colour, with a white pattern. Size Medium. Offered by Marion Thénault, Canadian freestyle skier, Olympic medalist, aerospace engineering student, intern with our company and CAE ambassador!
91) Twelve (12) months of TELUS Unlimited Mobility plan
$200

Starting bid

Twelve (12) months of the TELUS Exclusive Partner Program (EPP) Mobility plan (approx. value up to $50/month). A bill credit of up to $50 will be applied to the winner’s TELUS invoice statement each month for a period of twelve (12) months. Connection fees will be waived. The winner will be responsible for the payment of all add-ons, overage charges and applicable taxes incurred each month in connection with the prize. The prize winner will be required to open an account for activation and all activations are subject to a credit check and the TELUS Mobility Service Terms. The winner will be responsible for any device payment fees applied to their monthly account. If the prize winner is with a service provider other than TELUS at the time of being awarded their prize, the winner will be responsible for paying porting and/or cancellation fees with their current provider. If the Prize winner does not wish to accept the prize as awarded and does not wish to change service provider, the prize will be forfeited in its entirety and no substitute prize will be provided. Note: the prize value is subject to change. Prize value is based on the current TELUS Unlimited Mobility plan price. If the prize plan decreases or increases at the time of the award, the winner will receive a credit for the current value of the TELUS Unlimited Mobility plan.Prize must be accepted as awarded and with no substitutions, is/are not transferable unless set out in the Contest Rules and cannot be exchanged with TELUS for cash. TELUS reserves the right to substitute the Prize with a prize of equivalent value if such prize becomes unavailable for any reasonEntrants who are an existing TELUS Mobility customer are not eligible to win a prize.Winner determination will be at the discretion of TELUS and CAE, in accordance with the rules outlined by the auction. About TELUS & the TELUS Exclusive Partner Program (EPP)TELUS is a world-leading communications technology company with a dedication to social purpose. By delivering reliable connectivity, TELUS helps communities thrive while supporting initiatives in sustainability, healthcare, and education, making every connection a force for good.The TELUS Exclusive Partner Program (EPP) Offers great discounts on Mobility and Home Service offerings for Canadian CAE employees. To check out our offers, please visit The TELUS EPP webstore at. https://www.telus.com/en/mobility/epp-corporate-plan/eligibility?RCID=0006423342&channel_id=MOBILEAXS

