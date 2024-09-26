Christmas at the Creek

Full Package Includes: Friday supper, Saturday brunch, Saturday supper, Sunday brunch. Plus all activities: Sleigh rides, Crafts (adults and kids), Evening entertainment, including Xmas Carols! Includes a free you-pick Christmas Tree!
Full Weekend Page - Youth (ages 3 - 8)
$80
Full Package Includes: Friday supper, Saturday brunch, Saturday supper, Sunday brunch. Plus all activities: Sleigh rides, Crafts (adults and kids), Evening entertainment, including Xmas Carols!
Saturday Day Pass - Adult
$115
Saturday Day Pass Includes: Saturday brunch & Saturday supper. Plus all activities: Sleigh rides, Crafts (adults and kids), Evening entertainment, including Xmas Carols!
Saturday Day Pass - Youth (ages 3 - 10)
$60
Saturday Day Pass Includes: Saturday brunch & Saturday supper. Plus all activities: Sleigh rides, Crafts (adults and kids), Evening entertainment, including Xmas Carols!
Saturday Dinner and Show - Adult
$60
Join us for Dinner and a Show!
Saturday Dinner and Show - Youth (3-8)
$30
Join us for Dinner and a Show!
Sunday Brunch - Adult
$30
Join us for Sunday Brunch
Sunday Brungh - Youth (3-8)
$15
Join us for Sunday Brunch!
