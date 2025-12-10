TOMBOLA 2025

Hosted by
A propos du lot
Ce que tu vas apprendre :
• Anatomie du cil & règles d’hygiène
• Pose cil à cil (classique)
• Premiers pas en volume léger
• Les bonnes isolations & placements
• Gestion de la colle, mapping et style de pose
• Retrait propre et sans douleur
• Conseils pour fidéliser tes clientes
• Bases du lancement d’activité (tarifs, communication, matériel)
• Hygiène & règles de sécurité
• Différents types de strass et matériaux
• Préparation de la dent (sans douleur et sans risque)
• Technique de pose durable
• Retrait sans abîmer l’émail
• Comment choisir la colle adaptée
• Conseils de post-soin pour la cliente
• Astuces pour développer ton business et attirer une nouvelle clientèle
