TOMBOLA 2025

FORMATION EXTENSION DE CILS CLASSIQUE
Ce que tu vas apprendre :


• Anatomie du cil & règles d’hygiène


• Pose cil à cil (classique)


• Premiers pas en volume léger


• Les bonnes isolations & placements


• Gestion de la colle, mapping et style de pose


• Retrait propre et sans douleur


• Conseils pour fidéliser tes clientes


• Bases du lancement d’activité (tarifs, communication, matériel)

FORMATION STRASS DENTAIRE
Ce que tu vas apprendre :


• Hygiène & règles de sécurité


• Différents types de strass et matériaux


• Préparation de la dent (sans douleur et sans risque)


• Technique de pose durable


• Retrait sans abîmer l’émail


• Comment choisir la colle adaptée


• Conseils de post-soin pour la cliente


• Astuces pour développer ton business et attirer une nouvelle clientèle

PLAYSTATION 5
