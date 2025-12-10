TOMBOLA 2025

A propos du lot

Ce que tu vas apprendre :





• Hygiène & règles de sécurité





• Différents types de strass et matériaux





• Préparation de la dent (sans douleur et sans risque)





• Technique de pose durable





• Retrait sans abîmer l’émail





• Comment choisir la colle adaptée





• Conseils de post-soin pour la cliente





• Astuces pour développer ton business et attirer une nouvelle clientèle