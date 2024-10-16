hoPi Foundation Boutique

Fondation hoPi Foundation

hoPi Doggy item
hoPi Doggy
$84
Presale - A beautiful soft and comforting plush toy with a cute "doudou" blanket inside. **Delivery Summer 2025**Tax receipt - $25
hoPi Kitty item
hoPi Kitty
$84
Presale - A beautiful soft and comforting plush toy with a cute "doudou" blanket inside. **Delivery Summer 2025**Tax receipt - $25
Jeu pour de Vrai ?! (French version) item
Jeu pour de Vrai ?! (French version)
$30
Have fun, have a blast, discover!! 200 questions about the well-being of our beloved companions! Find the right answer among the choices! Hours of fun ... in the car, at the aperitif, at the cottage, while camping, anywhere!!
Couverture apaisante item
Couverture apaisante
$78

Une magnifique couverture toute douce de grande taille, parfaite pour un lit simple ou comme jeté doux de canapé!


Taille: 150 cm x 200 cm

Composition: 95 % polyester, 5 % spandex (certifié Oeko-Tex Standard 100, sans substances nocives).


Les couvertures apaisantes sont conçues au Québec et fabriquées en Chine; nous travaillons exclusivement avec des usines certifiées BSCI (Business Social Compliance Initiative). Sélectionnées avec soin, elles respectent nos standards élevés de qualité et d’éthique afin d’assurer des produits fiables et responsables.

Frais d'expédition
$10

Merci de prendre à votre charge les frais d'expédition :-)

Vous recevrez votre commande sous 3 à 5 jours ouvrables

Cartes hoPi item
Cartes hoPi
$40

Lot de 20 cartes avec enveloppes:


Écrivez à vosproches tout en soutenant la mission de la Fondation hoPi.


Intérieur vide — parfait pour un mot personnalisé!

Les cartes seront accompagnées d'enveloppes blanches.

Cartes hoPi (spécial Noel) item
Cartes hoPi (spécial Noel)
$40

Lot de 20 cartes avec enveloppes:


Envoyez vos vœux avec le cœur!
Nos cartes de Noël, illustrées d’un adorable chien et d’un chat, sont le moyen parfait de répandre la joie des Fêtes tout en soutenant la mission de la Fondation hoPi.


Intérieur vide — parfait pour un mot personnalisé!

Les cartes seront accompagnées d'enveloppes blanches. 

