hoPi Foundation Boutique

Offered by
About this shop
Une magnifique couverture toute douce de grande taille, parfaite pour un lit simple ou comme jeté doux de canapé!
Taille: 150 cm x 200 cm
Composition: 95 % polyester, 5 % spandex (certifié Oeko-Tex Standard 100, sans substances nocives).
Les couvertures apaisantes sont conçues au Québec et fabriquées en Chine; nous travaillons exclusivement avec des usines certifiées BSCI (Business Social Compliance Initiative). Sélectionnées avec soin, elles respectent nos standards élevés de qualité et d’éthique afin d’assurer des produits fiables et responsables.
Merci de prendre à votre charge les frais d'expédition :-)
Vous recevrez votre commande sous 3 à 5 jours ouvrables
Lot de 20 cartes avec enveloppes:
Écrivez à vosproches tout en soutenant la mission de la Fondation hoPi.
Intérieur vide — parfait pour un mot personnalisé!
Les cartes seront accompagnées d'enveloppes blanches.
Lot de 20 cartes avec enveloppes:
Envoyez vos vœux avec le cœur!
Nos cartes de Noël, illustrées d’un adorable chien et d’un chat, sont le moyen parfait de répandre la joie des Fêtes tout en soutenant la mission de la Fondation hoPi.
Intérieur vide — parfait pour un mot personnalisé!
Les cartes seront accompagnées d'enveloppes blanches.
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!