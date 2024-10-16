hoPi Foundation Boutique

Une magnifique couverture toute douce de grande taille, parfaite pour un lit simple ou comme jeté doux de canapé!





Taille: 150 cm x 200 cm

Composition: 95 % polyester, 5 % spandex (certifié Oeko-Tex Standard 100, sans substances nocives).





Les couvertures apaisantes sont conçues au Québec et fabriquées en Chine; nous travaillons exclusivement avec des usines certifiées BSCI (Business Social Compliance Initiative). Sélectionnées avec soin, elles respectent nos standards élevés de qualité et d’éthique afin d’assurer des produits fiables et responsables.