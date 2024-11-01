Titans Community Organization Inc.

Hosted by

Titans Community Organization Inc.

About this event

Sales closed

Titans Skills Academy at the Aud (Grades 9-12)

400 East Ave

Kitchener, ON N2H 1Z6, Canada

Grades 9-12 Main Session
$70
Grades 9-12 Bundle (Main Session + Specialty Clinic)
$95
Enhance your experience by including a Specialty Clinic with your registration. PLEASE NOTE, IF YOU SELECT A SPECIALTY SESSION YOU WILL START AT 1:15PM. THIS MAY NOT BE REFLECTED ON THE PRINTED TICKET. Specialty Clinics run immediately before the main session from 1:15pm to 2:00pm. ******TOPICS****** March 12: Essential Defense / March 22: Point Guard Primer / March 29: Locker Room Tour & Custom Skills

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!