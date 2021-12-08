Arprim, centre d'essai en art imprimé

Offered by

Arprim, centre d'essai en art imprimé

About this shop

Nicolas Rivard - La Fatigue Culturelle

La Fatigue Culturelle (Pick-Up) item
La Fatigue Culturelle (Pick-Up)
$30
The book must be picked up at Arprim, centre d'essai en art imprimé within opening hours. 372 rue Sainte-Catherine Ouest, #426
La Fatigue Culturelle (Delivery) item
La Fatigue Culturelle (Delivery)
$33
The book is shipped by Canada Post, within 7 business days. Arprim is not responsible for delays within Canada Post's services. Delivery in Canada only.
VISIBILITÉ item
VISIBILITÉ
$1.75

VISIBILITÉ est une installation de produits dérivés destinés aux artistes et aux travailleurs.ses culturel.le.s. Elle s’intéresse à la valeur du travail artistique et culturel, trop souvent rémunéré en termes de «visibilité». VISIBILITÉ propose donc d’augmenter la visibilité physique de l’artiste afin de contribuer aux nécessités de présentation, d’exposition, de diffusion et de représentation liées à son travail. Le prix est pour une location. Pour une semaine : 1,75$ Pour 10 jours : 2,50$ Pour un mois : 7,75$ Possibilité de passer en magasin pour louer par jour au montant de 0,25$

Add a donation for Arprim, centre d'essai en art imprimé

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!