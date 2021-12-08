Nicolas Rivard - La Fatigue Culturelle

VISIBILITÉ est une installation de produits dérivés destinés aux artistes et aux travailleurs.ses culturel.le.s. Elle s’intéresse à la valeur du travail artistique et culturel, trop souvent rémunéré en termes de «visibilité». VISIBILITÉ propose donc d’augmenter la visibilité physique de l’artiste afin de contribuer aux nécessités de présentation, d’exposition, de diffusion et de représentation liées à son travail. Le prix est pour une location. Pour une semaine : 1,75$ Pour 10 jours : 2,50$ Pour un mois : 7,75$ Possibilité de passer en magasin pour louer par jour au montant de 0,25$