The Crosspoint: Business Ministry Connections (CBMC)

Hosted by

The Crosspoint: Business Ministry Connections (CBMC)

About this event

Network Lunch Reservation - Sept 11, 2024

2 Marsellus Dr

Barrie, ON L4N 0Y4, Canada

Reservation Fee
$5
$5 - Reservation Fee (paid in advance) $15 - Lunch cost (special menu to choose from - pay at restaurant) $1 - unlimited beverages (non-alcoholic) - pay at restaurant Additional donations to The Crosspoint welcomed.
Add a donation for The Crosspoint: Business Ministry Connections (CBMC)

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!