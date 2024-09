CONCERT to Inaugurate our Model A Steinway

On Sunday, September 22 at 3 p.m. we will gather at Christ Church to hear Brigitte Secco, Elizabeth Szeremeta and Mary-Jo Rosenquist play on our Model A Brazilian rosewood grand piano.





The piano was built for the granddaughter of Alexander Hamilton in the 1850s. It was fully restored by a skilled Canadian piano maker and was donated to Christ Church in October 2023 - where it is used every week during the worship and recitals.





This event is FREE.





We invite you to come listen - and be part of our parish family for about an hour [regular services are at 10:30am every Sunday - you are most certainly welcome to join us for worship!!].





Le dimanche 22 septembre à 15h, nous nous réunirons à Christ Church pour entendre Brigitte Secco, Elizabeth Szeremeta et Mary-Jo Rosenquist jouer sur notre piano à queue en palissandre brésilien modèle A.





Le piano a été construit pour la petite-fille d'Alexander Hamilton dans les années 1850. Il a été entièrement restauré par un facteur de pianos canadien qualifié et a été donné à Christ Church en octobre 2023 - où il est utilisé chaque semaine lors du culte et des récitals.





Cet événement est GRATUIT.





Nous vous invitons à venir écouter - et à faire partie de notre famille paroissiale pendant environ une heure [les services réguliers ont lieu à 10h30 tous les dimanches - vous êtes très certainement les bienvenus à nous rejoindre pour le culte !!].