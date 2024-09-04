eventClosed

VSAC Auction of Healing

Winning bids will be notified by email or telephone with information about how to collect the your items.

Bon Macaron Patisserie, $50 Gift Certificate
CA$15

Treat yourself or share $50 worth of delicious sweet and savory macarons from Bon Macaron Patisserie. Choose from a mixture of macaron packs, mini pyramid arrangements for parties & events, or even the baking supplies to make your own perfect macarons at home! With near limitless choices available including dairy-free and gluten-free options, Bon Macaron Patisserie is sure to have a macaron perfect for you.
Jewelry Set A
CA$30

Glee Jewelry set with Concord cuff, Constantine earrings, and Eye Candy necklace with blue lace agate Donated by Paragon Coastal Designs
Garden cleanup or maintenance. item
Garden cleanup or maintenance.
CA$100

Costa Verde is a local, family-run landscaping and gardening business rooted in Victoria’s communities. Costa Verde will provide a garden cleaning worth $250 or $250 off a cleaning or landscaping service. Website: https://costa-verde.ca/
Big Wheel Burger $25 Gift Certificate
CA$10

Big Wheel Burger provides the best quality burgers, shakes, sodas and fries through local, sustainable and environmentally friendly as well as community driven resources. It's fast food without the guilt trip. Website: https://bigwheelburger.com/
Bolen Books $20 Gift Card #1
CA$8

Independently owned and run by women of the Bolen family since 1975. Bolen offers books of all genres, gifts and toys for all ages. https://www.bolenbooks.com/
Jewelry set B
CA$35

Glee Jewelry set with Celebration earrings, Luminance necklace and Stack Up bracelets with rose gold and howlite. Donated by Paragon Coastal Designs
Highland Pacific Golf - 2 Rounds of Golf
CA$90

Enjoy 2 rounds of golf at Highland Pacific Golf Club. Located minutes from downtown Victoria, BC. Highland Pacific has a champion course that overlooks the majestic Olympic Mountains, the Strait of Juan de Fuca and Thetis Lake Park. Website: https://www.highlandpacificgolf.com/
One hour bowling in a VIP lane for 8
CA$40

Gather up to 8 of your friends for an hour of bowling in a VIP lane including shoes rental. Some restriction times apply. The Langford Lanes Bowling Alley is a 10-pin bowling alley with 20 lanes located in the heart of City Centre Park, Langford.
Merridale Cidery & Distillery Tour & Tasting Experience
CA$75

Discover delicious cider, craft spirits, and farm experiences that celebrate life on Vancouver Island at Merridale Cidery. Merridale Cidery is a part of a world-changing movement of business owners committed to the reduction of climate change and poverty and the improvement of education, health and economic growth. The onsite Farm Eatery offer dishes made with farm-fresh ingredients and designed to pair with our ciders, spirits, cocktails, and artisanal sodas.
Pagliacci's & Quazar's Arcade Gift Package
CA$30

Quazar's Arcade Two $20 Gift Card & Pagliacci's $30 gift certificate. Enjoy a lunch, dinner, Sunday brunch or Happy Hour at Pagliacci's then off to a fun time of video games and pinball at Quazar's Arcade.
Dino Fan Pack
CA$55

For a dinosaur fan at any age. This Fan Pack from Dino Lab includes 4 dinosaur books, a dinosaur tote bag, a Dino Lab poster and 1- two for one Dino Lab entry coupon. https://www.dinolabinc.ca/
Skydive Experience
CA$90

Be adventurous! Take a tandem skydive with Sky Dive Vancouver Island.
Vancouver Island School of Art- $100 Tuition Voucher
CA$40

Here's your chance to take up a new art or improve a skill. Vancouver Island School of Art is offering a $100 value towards a course or workshop.
Youth Book - The Power in Taysia's Hair Puffs #1 item
Youth Book - The Power in Taysia's Hair Puffs #1
CA$10

Written and donated by VSAC staff counselor, Nicola Watson - The Power in Taysia’s Hair Puffs is about a Black child, Taysia, experiencing the power in her hair puffs. She gives insights into her hair puffs’ power, versatility, beauty, and rhythm. The writing of this book began in response to Taysia’s reaction to not being a character in Nichola Watson’s first children’s book. Taysia Faye Giscombe is Nichola’s grandniece; her mother is Tamika Anderson-Watson, Fiona Faye Watson’s daughter—three generations of love, brilliance, and beauty. This book is for Black girls who love their hair. To the Black girls in my family, continue to tell your hair stories.
Jewelry set C item
Jewelry set C
CA$28

This silver and turquoise Wild Abandon set includes Twist cuff, Tree of Stone necklace and Tear drop earrings. Wild Abandon is a local community of women offering handcrafted jewelry inspired by nature. Celebrating personal style with bold pieces that connect free spirits. Website: https://wildabandon.com/ Donated by Paramount Coastal Designs
Bolen Books $20 Gift Card #2
CA$8

Independently owned and run by women of the Bolen family since 1975. Bolen offers books of all genres, gifts and toys for all ages. https://www.bolenbooks.com/
Gardenworks Gift Certificate
CA$20

Gardenworks offers more than just plants. There are unusual home and garden items and gift ideas, furniture, pottery and more. Bid on a $50 gift certificate from Gardenworks. https://www.gardenworks.ca/
Dino Lab Child Experience
CA$45

A great gift for a child that is fascinated by dinosaurs! This gift basket includes a child's dinosaur hat, Dino Lab stickers, organic chocolate treat, Grow Your Own Dinosaur, an aquatic dinosaur toy, and two 2 for 1 tickets to Dino Lab. https://www.dinolabinc.ca/
Royal BC Museum- 2 Admission tickets
CA$30

Royal BC Museum has donated an exciting experience for two with adult tickets to the Museum, an Imax show, and a gift basket.
Forged Axe Throwing for 4 person
CA$45

Bid for a session of axe throwing for 4 people at Forged Axe.
Youth Book - The Power in Taysia's Hair Puffs #2
CA$10

Written and donated by VSAC staff counselor, Nicola Watson - The Power in Taysia’s Hair Puffs is about a Black child, Taysia, experiencing the power in her hair puffs. She gives insights into her hair puffs’ power, versatility, beauty, and rhythm. The writing of this book began in response to Taysia’s reaction to not being a character in Nichola Watson’s first children’s book. Taysia Faye Giscombe is Nichola’s grandniece; her mother is Tamika Anderson-Watson, Fiona Faye Watson’s daughter—three generations of love, brilliance, and beauty. This book is for Black girls who love their hair. To the Black girls in my family, continue to tell your hair stories.
Two tickets to Joy of Life Concerts, April 2025
CA$24

Victoria Conservatory of Music invites you to Joy of Life Concerts at the Alix Goolden Performance Hall April 25 -26 - Daniel Lapp and a diverse group of artists celebrate music across genres, from jazz and folk to original compositions.
Butchart Gardens Admission for 2
CA$32

You and a friend can enjoy the beauty of Victoria's Butchart Gardens with 2 entry tickets.
Arbutus Ridge Golf with cart
CA$85

Enjoy a round of golf for two at Arbutus Ridge Golf Club with the use of a power Cart. Arbutus Ridge Golf Club is located in beautiful Cobble Hill with scenic views of the valley from their stunning clubhouse.
Sweeney Todd, November 29 2024, 2 tickets
CA$55

VOS Musical Theatre presents Sweeney Todd, The Demon Barber of Fleet Street: A Musical Thriller at McPherson Playhouse. The two tickets are for Friday November 29, 2024. Donated by The Royal and McPherson Theatres Society. https://www.rmts.bc.ca/production-detail-pages/2024-mcpherson-playhouse/sweeney-todd/
Discover the Past - 2 tickets
CA$15

You and a friend can discover unique trivia about Victoria with 2 Discover The Past Tours tickets. Choose a spine tingling ghost tour, a history tour, a walk through Chinatown or a Christmas in Old Victoria tour...so many options.
Family Dino Lab Experience
CA$85

Have fun with dinosaurs with this family pack of goodies from Dino Lab. Includes: A Dino Splash pad, Dr. Steve's Power Rocks, 2 fossils to explore, 1 Grow a Dino pack, 2 - two for one DIno Lab entry coupon. https://www.dinolabinc.ca/
Wild Play $50 gift certificate
CA$20

Enjoy a $50 credit toward a WildPlay tickets.

