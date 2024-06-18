FR
COMPAGNIE LA OTRA ORILLA
FLAMENCO CLASSES - ADULTS - FALL 2025
137 Rue Saint-Ferdinand #227
Montreal, QC H4C 2B9, Canada
Free trial class
free
January 8, 6pm to 6:30pm
Beginner - regular rate
CA$480
Wednesdays 6-7:15pm with Sandra Matos ** taxes included
Beginner - full time student or RQD member
CA$430
Wednesdays 6-7:15pm with Sandra Matos ** taxes included
Beginner/intermediate - regular rate
CA$480
Wednesdays 7:30-8:45pm with Sandra Matos ** taxes included
Beginner/intermediate - full time student Or RQD member
CA$430
Wednesdays 7:30-8:45pm with Sandra Matos ** taxes included
Intermediate - regular rate
CA$480
Tuesdays 6-7:15pm with Myriam Allard ** taxes included
Intermediate - full time student Or RQD member
CA$430
Tuesdays 6-7:15pm with Myriam Allard ** taxes included
Advanced - regular rate
CA$480
Tuesdays 7:30-8:45pm with Myriam Allard ** taxes included
Advanced - full time student Or RQD member
CA$430
Tuesdays 7:30-8:45pm with Myriam Allard ** taxes included
castanets - regular rate
CA$480
Saturdays 12:15-1:30pm with Timmy Gonzalez ** taxes included
castanets - full time student Or RQD member
CA$430
Saturdays 12:15-1:30pm with Timmy Gonzalez ** taxes included
Sevillanas practice - Sevillanas - December 6th
CA$30
Friday December 6th 7-9pm - with Timmy Gonzalez or Sandra Matos
Sevillanas practice - January 24th
CA$30
Friday January 24th 7-9pm - with Timmy Gonzalez or Sandra Matos
Sevillanas practice - February 21st
CA$30
Friday February 21st 7-9pm - with Timmy Gonzalez or Sandra Matos
Sevillanas practice - March 21st
CA$30
Friday March 21st 7-9pm - with Timmy Gonzalez or Sandra Matos
Sevillanas practice - May 25th
CA$30
Friday May 25th 7-9pm - with Timmy Gonzalez or Sandra Matos
