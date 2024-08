Inter-University Networking Soirée Chez Estrella

Le texte français suis en dessous



Open to all MBA and masters-level business students and recent graduates of Montreal!





Network Soirée with current and past business students of Montreal featuring JMSB, HEC, UQAM, Desautels and USherbrooke (Longueil campus), as well as EMBAs from HEC/McGill joint program.









6 - 11PM on 22 March at Estrella Restaurant - Bar





Come make new friends and network connections at this exclusive event held in a centrally-located upscale restaurant. There will be simple ice-breaker games to facilitate conversation!





Ticket prices are $10 for cover with finger foods and hors d'oeuvres provided. Cash bar with discounted drink prices. Discounted drink tickets are available for bulk purchases by student societies.



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







Ouvert à tous les étudiants et récents diplômés de Montréal faisant parti de la maîtrise en administration des affaires (MBA) et en commerce de niveau maîtrise de Montréal!





C’est une soirée réseautage avec les étudiants actuels de ce programme d’étude. Les écoles invitées inclus JMSB, HEC, ESG-UQAM, Desautels et USherbrooke (campus Longueuil), ainsi que des étudiants EMBA du programme conjoint HEC/McGill.





L’événement se déroulera de 18h - 23h le 22 mars au restaurant Estrella - Bar.





Venez à la rencontre de nouveaux collègues et créer des liens de réseau, lors de cet événement exclusif organisé dans un restaurant haut de gamme située au centre-ville Montréal. Il y aura même des jeux pour faciliter la conversation!





Les prix des billets sont de 10 $ par entrée. Des amuse-gueules et des hors-d'œuvre seront fournis gratuitement. Bar payant avec prix réduits sur les boissons. Des tickets de boissons à prix réduit sont disponibles pour les sociétés étudiantes.