Grandview Kids
Back to School- Bus simulation & resource event
600 Townline Rd S
Oshawa, ON L1H 7K6, Canada
3:30PM - 4:00PM
free
Please arrive 5-10 minutes before your ticket time.
4:00PM - 4:30PM
free
Please arrive 5-10 minutes before your ticket time.
4:30PM - 5:00PM
free
Please arrive 5-10 minutes before your ticket time.
5:00PM - 5:30PM
free
Please arrive 5-10 minutes before your ticket time.
5:30PM - 6:00PM
free
Please arrive 5-10 minutes before your ticket time.
6:00PM - 6:30PM
free
Please arrive 5-10 minutes before your ticket time.
6:30PM - 7:00PM
free
Please arrive 5-10 minutes before your ticket time.
