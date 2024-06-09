Camping Compétitions

Ce billet vous permettras d'entrée sur le site du camping et profiter de l'expérience complète.
Note : De la nourriture et des boissons alcoolisées seront en vente le jour de l'évènement, mais ne sont pas incluses dans le prix de billet.
Forfait « p'tite soirée »
CA$45
En plus de vous permettre d'entrer sur le site du camping et de profiter de l'expérience, ce billet inclut également un bock de 12 oz et trois remplissages de punch alcoolisé ou de sangria (valeur de 50 $).
Forfait « grosse soirée »
CA$50
En plus de vous permettre d'entrer sur le site du camping et de profiter de l'expérience, ce billet inclut également un bock de 12 oz et cinq remplissages de punch alcoolisé ou de sangria (valeur de 55 $).
Forfait « folle soirée »
CA$65
En plus de vous permettre d'entrer sur le site du camping et de profiter de l'expérience, ce billet inclut également un bock de 12 oz et dix remplissages de punch alcoolisé ou de sangria (valeur de 70 $).
