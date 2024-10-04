eventClosed

Support Kanata Rotary's contribution to the Kanata North Pollinator Garden

Lace Shawl/scarf
CA$30

100% Tibetan Yak - crescent Moon shawl - Deep Navy blue hand-knitted lace scarf - Dark Night Sky Very soft, drapes beautifully, new. 36" wide, 14" long Retail: $200
Handmade "lap-ghan"
CA$30

This double-sided, double thick crochet lap blanket will keep even the chilliest lap toasty warm. Hand-made, new. Acrylic fibre. Could be put in washing machine on gentle cycle. 48" x 40" Artist: Ruth Hawkins
Irish Lace crocheted shawl
CA$30

Handmade, Irish lace crocheted shawl; royal blue; cotton. Exquisite 3D flower motif adds a special touch to this one-of-a-kind wrap. (new) 66" w x 20" (deepest panel) Artist: Ruth Hawkins
Original Artwork - Lora Zombie "Courage" item
Original Artwork - Lora Zombie "Courage"
CA$10

"The Courage" is an official print from Lora Zombie, printed on 190 GSM 100% Cotton Rag Natural Fine Art Paper. 8 1/2" x 11" (1/2" white border surrounds print) New - has not been removed from original package.
Original Artwork - Lora Zombie "Blue Girl" item
Original Artwork - Lora Zombie "Blue Girl"
CA$10

"Blue Girl" is an official print from Lora Zombie, printed on 190 GSM 100% Cotton Rag Natural Fine Art Paper. 8 1/2" x 11" (1/2" white border surrounds print) New - has not been removed from original package.
2 dozen Rocky Mountain Shortbread item
2 dozen Rocky Mountain Shortbread
CA$10

A Christmas favourite in our house, these delicious shortbread cookies are filled with yummy chunks of Toblerone chocolate. They freeze beautifully - if they last long enough to get to the freezer!
USB Conference Microphone item
USB Conference Microphone
CA$5

Tonor Conference Microphone (new). Ensure that everyone can be heard on conference calls with this extender microphone. (Please note it is not a speaker).
Milwaukee Tool M18 Lithium-Ion Cordless Jobsite Radio item
Milwaukee Tool M18 Lithium-Ion Cordless Jobsite Radio
CA$40

Minimally used in great condition. Retail value: $328 Exclusive Digital Bluetooth Receiver: Streams audio wirelessly from over 100 feet away ● USB Power Port: 50% faster device charging, plugged in or on the go ● Premium Speakers and 40-Watt Amplifier: Produces a rich, full sound ● Customizable Equalizer and 10-Station Preset: Delivers personalized, enhanced sound ● Reinforced Roll Cage and Metal Handles: Protects against abusive jobsite conditions ● Weather sealed compartment: offers on-board protection for small belongings and a smartphone ● On-Board bottle opener: For convenience on and off the jobsite ● Modes: FM/AM, AUX, Bluetooth ● Includes: (1) M18 Lithium-Ion Cordless Jobsite Bluetooth Radio and Battery Charger (2792-20), (1) 16-Inch auxiliary input cord.
Tonor TC30 USB Condenser Microphone item
Tonor TC30 USB Condenser Microphone
CA$5

Minimally used. Retail value: $37 Plug and Play: With a USB 2.0 data port, no additional driver is required. TC30 is compatible with Windows, macOS and Linux. Ideal for gaming, podcasting, zoom meeting, streaming, Skype chatting, online conference. ● Cardioid Pickup Pattern: The mic has a cardioid pickup pattern and an excellent off-axis suppression function, allowing it to capture more natural sound and suppress unwanted background noise. ● Easy to Install: Without any assembly, only need to attach the pop filter to the mic tripod, then it can be plug and play. ● Exceptional Anti-vibration: The upgraded concealed shock mount can effectively reduce the noise caused by the mouse, keyboard, radiator or touch of the microphone. ● What You Get: 1 x condenser microphone, 1 x shock mount, 1 x foldable mic tripod, 1 x pop filter, 1 x USB Type-C to USB-A 2.0 Cable, 1 x manual. Note: It is compatible with Macs, PCs, PS4 and iPad (an adapter is required), not compatible with Phones and Xbox.
Woods Collapsible Wagon item
Woods Collapsible Wagon
CA$30

Used, but in great condition. Standard utility wagon offers a 225-pound capacity and 7 cubic feet of storage for your camping, beach, park, gardening, and other outings; Handle length can be customized for your convenience, from a minimum of 23.5 inches to a maximum of 37 inches ● Steel frame resists rust and offers long durability for long-lasting usage in a variety of seasons ● Collapsible wagon folds into a compact size and comes equipped with a travel bag for easy storage and transportation ● Blow-molded wheels with rubber inserts are suitable to transport around on rough terrains ● Weather-withstanding, durable, and heavy-duty 600-denier polyester with PVC coating holds up against wind, rain, and snow Dimensions: 99.1D x 53.3W x 66H cm Lowest retail cost: $200
OHAUS Scout SJX Jewelry Scales - SJX323N-E item
OHAUS Scout SJX Jewelry Scales - SJX323N-E
CA$20

Minimally used. Designed for a wide range of Legal-for-Trade applications, the Class ll and Class III certified SJX Carat and Gold balances are ideal for weighing jewelry, precious metals and gemstones. Equipped with superior overload protection, large backlit display, fast stabilization time, multiple weighing units, application modes and connectivity options, these slim balances offer a truly user-friendly weighing experience. Dimensions: 8” width, 4.1 height, 8.7” depth Current retail value: $977
Original oil painting - "Canoe" item
Original oil painting - "Canoe"
CA$35

16”x12” oil on canvas board, framed Artist Simon Taylor 1996
Vintage Lithograph from Charcoal - J. Macdonald Henry item
Vintage Lithograph from Charcoal - J. Macdonald Henry
CA$30

Jamaican Madonna Mother with Child. Retail: $120
Algonquin Park, by Beverley LaRocque item
Algonquin Park, by Beverley LaRocque
CA$35

Watercolour; 11”x14” in 16” x19” frame
"Winter in the Pacific" - poured acrylic, framed item
"Winter in the Pacific" - poured acrylic, framed
CA$25

14 x 14 abstract acrylic on canvas, framed Artist: Jayne Taylor
'Harbour', framed oil, under glass item
'Harbour', framed oil, under glass
CA$35

Oil on canvas board; 14” x 11” in 17.5” x 14.5” frame under glass Artist: Simon Taylor
Pair, alcohol ink abstract, framed item
Pair, alcohol ink abstract, framed
CA$10

Abstract alcohol ink on paper. 5 x 7 inches each Artist: Jayne Taylor
"Night Paddle" 20" x 16" item
"Night Paddle" 20" x 16"
CA$30

Night Paddle by Simon Taylor Acrylic on canvas 20”x16”
Fat Cat Capsizing, art print item
Fat Cat Capsizing, art print
CA$10

Richard Watherwax, photo print 29" x 15", framed Retail: $65
"The Credit River at Belfountain" by A.M. Fleming item
"The Credit River at Belfountain" by A.M. Fleming
CA$30

prior to his death in 1929; 10”x7” (frame 15.25”x11.25” - frame/mat from 1930, so will need replacing) A.M. Fleming's watercolours sell in $400 - $800 range
"Reflections" Dry mounted print item
"Reflections" Dry mounted print
CA$15

14.5” x 18”.
"Tiger" - large oil on canvas, framed item
"Tiger" - large oil on canvas, framed
CA$60

original oil painting 24” x 36”. In 33” x 45” frame. Artist: Simon Taylor
Pair - 8 x 10 alcohol ink abstracts, framed item
Pair - 8 x 10 alcohol ink abstracts, framed
CA$20

8 x 10 abstract originals in canvas board.   Artist: Jayne Taylor
Essential oils diffuser item
Essential oils diffuser
CA$10

New, unused. Value: ~$50
African-themed mirror item
African-themed mirror
CA$10

12”x19.25” Wood, with mirror centre
"Poppies" by Anita Cole Brunger item
"Poppies" by Anita Cole Brunger
CA$15

7”x5” in 11.5x9.5” frame media unknown but likely water colour
pine, oval mirror item
pine, oval mirror
CA$25

Vintage 1990’s Infinite Reflections Candle Holder item
Vintage 1990’s Infinite Reflections Candle Holder
CA$20

Vintage 1990’s Partylite Discontinued & Retired; Gorgeous Mirrored Infinite Reflections Candle Holder P8919 New in Box (candles not included) original retail: $US 60
Vintage Lladró "Two Nuns", porcelain collectible item
Vintage Lladró "Two Nuns", porcelain collectible
CA$20

Lladro Figure "4611" Nuns in White Gloss; Porcelain Figurine (retired); mint condition. 13" tall Currently selling for $90 - $150 on Etsy.
Vintage Lladró "Curious girl with straw hat", porcelain item
Vintage Lladró "Curious girl with straw hat", porcelain
CA$15

Retired LLADRO 5009 Curious Girl Straw Hat Green; Porcelain. 9" tall, mint condition Value on Etsy: $60
Vintage Lladró "Dropping the Flowers" porcelain figurine item
Vintage Lladró "Dropping the Flowers" porcelain figurine
CA$20

Retired porcelain figurine, 9" tall; One flower petal is missing but not noticeable. Currently selling at auctions for $200-$300
Monarch 8x12 print item
Monarch 8x12 print
CA$20

Monarch butterfly, hi-resolution original photograph in 12x16 mat, signed by photographer T. Erkku location: Bedford Mills, Ontario
"Gosling on the go", 8x12 print item
"Gosling on the go", 8x12 print
CA$20

This fluff-butt Canada Goose gosling was exploring the Beaver Pond in Kanata. Print is hi-resolution in 12x16 mat, signed by photographer T. Erkku.
Pollinator at work, 8x12 print item
Pollinator at work, 8x12 print
CA$20

The busy bumblebee was getting the pollinating done in, Kanata North (Beaverbrook). Print is hi-resolution in 12x16 mat, signed by photographer T. Erkku.
Female Snowy Owl, 8x12 print item
Female Snowy Owl, 8x12 print
CA$20

Snowy Owl near Fallowfield and Akins Road (Richmond). Print is hi-resolution in 12x16 mat, signed by photographer T. Erkku.
Wensix Gaming Chair item
Wensix Gaming Chair
CA$35

Adjustable gaming chair with a wide base for stability, mint condition (barely used). Retail: ~$150 Online review: "The company designed the WENSIX chair specifically for hugging the back and the higher end portion of the customer. This means, that your problem areas, such as your mid-back and your high-back, won’t have any issues whatsoever when you’re sitting on this chair. It’s meant to provide the maximum comfort and relief when you’re leaning back into the chair, and this design allows it to do just that."
Rocking Chair, solid oak item
Rocking Chair, solid oak
CA$45

Amish-style solid wood rocking chair in excellent condition; Adult size Retail: ~$200 - 300
Crocheted Goose item
Crocheted Goose
CA$15

This velvety soft, squishy and quirky goose is handmade, new. He measures 16" seated (not including the legs). Stuffed with poly fibre. Artist: Ruth Hawkins
Baby Yoda item
Baby Yoda
CA$20

For the Star Wars fan on your gift list, 14" tall crocheted baby Yoda, with removable cloak. New, handmade, stuffed with poly fibre. Artist: Ruth Hawkins
Annette Himstedt "Adrienne" collectible item
Annette Himstedt "Adrienne" collectible
CA$25

Annette Himstedt vinyl doll from the "Barefoot Kinder" collection. No original outfit or certificate. Rescued, lovingly cleaned, and dressed for the holidays.  Real hair and lashes. 26 inches tall. Soft cotton body.   If this beautiful doll was in mint condition, in original box, it would be valued at over $300. This is your chance to own this beauty for much less!
Bombay Co. Mantel Clock item
Bombay Co. Mantel Clock
CA$10

Deep mahogany-stained wood mantel clock, battery operated. 11" high, 9" wide, 5" deep Mint condition
Consultation with Senior Sommelier item
Consultation with Senior Sommelier
CA$20

Have you ever wanted a wine rack full of great wines curated to your budget and tastes? Or recommendations for unique wines, excellent budget friendly wines, best wines for gifts? Now’s your chance! Jamie Bradford is a senior sommelier (WSETIII) at a prestigious winery in the Okanagan. Let him take your wine selections to the next level. (Wines not included)
Yoga Bolster #1 item
Yoga Bolster #1
CA$5

New, never used bolster for your home yoga workouts! 3' long
Yoga bolster #2 item
Yoga bolster #2
CA$5

New, never used bolster for your home yoga workouts! 3' long
Yoga strap item
Yoga strap
CA$3

New #10 yoga strap
Pink Salt Lamp item
Pink Salt Lamp
CA$2

Fill your environment with the healing power of pink light and salt! approximately 8" high, on round wooden base.
Canon EOS Digital Camera, + accessories item
Canon EOS Digital Camera, + accessories
CA$200

A great way to embark on a 35 mm digital photography journey! Mint condition digital camera, with 2 batteries, battery charger, SD Card, lens cleaner, manuals, case and original box. New: was $1800 in 2004; batteries worth $50 each.
Italian green glass bowl item
Italian green glass bowl
CA$30

This large glass bowl is a definite statement piece for the centre of the table. 14" diameter
"Trees" by Montreal artist John Walsh item
"Trees" by Montreal artist John Walsh
CA$60

Oil painting by well known Montreal artist John Stanley Walsh (1907-1994) John was born in Brighton, England in 1907. He studied at the Central School of Art in London and the Birmingham School on Art also in England. John was posted to Canada by the British Admiralty in 1940 and eventually settled in the Montreal area where he became widely known as a painter of night and day scenes of the Montreal urban landscape. He painted with Leopold Masson and Arthur Lismer. His paintings are in the collections of the Montreal Museum of Fine Arts, the Art Gallery of Ontario as well as the National Gallery in Ottawa plus many other Canadian galleries and private and public collections worldwide. painting is 15" x 11" framed: 17" x 21"
Medieval Castle by M. Phelan item
Medieval Castle by M. Phelan
CA$30

Framed oil painting (16" x 20") of ancient castle (likely Ireland).
Inuit 'tufted caribou hair' artwork item
Inuit 'tufted caribou hair' artwork
CA$50

This unique item was made in Labrador by Inuit artists using caribou hair. It measures 9" x 7" in a shadow box. (2007)
Moose bone carving item
Moose bone carving
CA$60

Original carvings by Edgar Blake, Grenfell Mission, Newfoundland (2019). Framed: 17" x 7" Has original sale tag: $300
Royal Doulton "Country Lass" figurine item
Royal Doulton "Country Lass" figurine
CA$40

This retired porcelain figurine measures 7 1/4" tall. Mint condition Bringing upwards of $200 at auction
Pewter Candle holder item
Pewter Candle holder
CA$10

A real statement piece for your mantel or dinner table! 13" high and 9" across widest point.
Brass vase item
Brass vase
CA$15

English-made brass vase, measures 10" high
Rustic wooden fruit bowl item
Rustic wooden fruit bowl
CA$10

The perfect country charmer for your kitchen! This wooden burl turned bowl has a 9.5" diameter and stands 6" high
Leica Minox 35mm film camera, with flash item
Leica Minox 35mm film camera, with flash
CA$25

Join the old school trend of using 35mm film in this little beauty. Comes with flash attachment, case, and box.
3 cameras- for parts (shutters not working) item
3 cameras- for parts (shutters not working)
CA$20

For the hobbyist who likes to repair and work on projects, this Pentax, and 2 Minox's come with cases but shutters aren't working.
hand-blown glass perfume bottle item
hand-blown glass perfume bottle
CA$5

Unique, one of a kind, handblown glass perfume bottle. This small 4" bottle in rich purple glass and gold embellishments would add grace and luxe to any dressing table or any glass collection.
Outdoor Smart Wi-Fi outlet box item
Outdoor Smart Wi-Fi outlet box
CA$25

DEWENWILS Outdoor Smart Wi-Fi Outlet Box, Heavy Duty 40A 120VAC 2HP Wireless Controller Timer Switch for Pool Water Heater SPA, Compatible with Smart Phone, Alexa, UL Listed New: $82
Visage™ Weighted Sleep Mask item
Visage™ Weighted Sleep Mask
CA$10

It's not just about darkness; the gentle pressure lowers stress and ramps up your sleep hormone, melatonin, nudging you into a deeper, more refreshing sleep faster. This mask has an added gel insert that can be heated or cooled for added relief. Retail: $46
Large Psyanky ostrich egg item
Large Psyanky ostrich egg
CA$30

This 8” ostrich egg is hand painted in the Ukrainian psyanky method. These retail for over $600.
17" Porcelain doll item
17" Porcelain doll
CA$25

Beautiful Ho Mai 17” porcelain doll with velvet ribbons and hat, leatherette boots
Vintage Singer Featherweight Plus Compact Sewing Machine Mod item
Vintage Singer Featherweight Plus Compact Sewing Machine Mod
CA$25

Vintage Singer Featherweight Plus Compact Sewing Machine Model 324. Dimensions:25 cm width, 21cm length. This is a vintage item, and it is pre-owned. On eBay US sells for 86.22 US.
Snom VoIP 720 Desktop Office Phone item
Snom VoIP 720 Desktop Office Phone
CA$20

Voice over internet desktop phone, new. Retail: ~$80

