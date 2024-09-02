FR
Association de Contact Improvisation
39th edition Annual Montreal Jam - 2024
2633 Rue Ontario E
Montréal, QC H2K 1W8, Canada
Saturday AQUA-CONTACT
CA$10
Single event ticket
Single event ticket
seeMoreDetailsMobile
add
Saturday EVENING PERFORMANCES Show and jam (7-10pm)
CA$20
Single event ticket
Single event ticket
seeMoreDetailsMobile
add
Full annual jam Friday evening to Sunday
CA$130
Regular price as of october 1st 2024
Regular price as of october 1st 2024
seeMoreDetailsMobile
add
Saturday and sunday only
CA$125
Regular price as of october 1st 2024
Regular price as of october 1st 2024
seeMoreDetailsMobile
add
QTBIPOC+ Solidarity ticket, full jam friday to sunday
CA$100
Regular price as of october 1st 2024
Regular price as of october 1st 2024
seeMoreDetailsMobile
add
Saturday all day AND evening
CA$65
Single day ticket
Single day ticket
seeMoreDetailsMobile
add
Saturday all day WITHOUT EVENING
CA$55
Single day ticket
Single day ticket
seeMoreDetailsMobile
add
Sunday all day
CA$55
Single day ticket
Single day ticket
seeMoreDetailsMobile
add
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout