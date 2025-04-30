Hosted by

Fredericton Community Kitchens Inc.

A Night with the Community Kitchens Gala Silent Auction

82 Westmorland St, Fredericton, NB E3B 3L3, Canada

Artisan Elegance & Timeless Craft
Free

Starting bid

Celebrate local artistry and craftsmanship with this beautifully curated bundle, perfect for lovers of unique, handmade pieces: - Scarf from Tweedside Road – A stunning, high-quality scarf that combines warmth, style, and artisanal flair - Traditional Raku Art Piece by Tim Isaac Pottery – A striking, handcrafted ceramic work rooted in the ancient Japanese Raku firing technique—each piece is truly one of a kind, Donated with care from the Artisan District. - Wellness Bracelet – A stylish Tweedside Road reminder to prioritize your well-being every day. Whether displayed, worn, or gifted, this bundle is a meaningful way to bring art and elegance into everyday life. Estimated Value: $90.00
Wellness at its Best - $250 EASTND Gift Card
Free

Starting bid

Invest in your health and well-being with this $250 gift card to EASTND Wellness Clinic—a leading destination for integrative and naturopathic care. Use your gift card toward a variety of services, including: - Naturopathic consultations - Acupuncture - IV therapy - Holistic skincare - And more personalized wellness treatments Perfect for anyone looking to relax, rebalance, and feel their best from the inside out. Value: $250.00
Fredericton Playhouse 2025–2026 Membership
Free

Starting bid

Enjoy a full year of arts, entertainment, and exclusive perks with this Fredericton Playhouse Membership for the 2025–2026 season! As a member, you’ll receive: - Early access to tickets for exciting shows and performances - Special member discounts and offers - Invitations to exclusive events and behind-the-scenes experiences Perfect for theatre lovers and arts supporters who want to be at the heart of Fredericton’s vibrant cultural scene. Value: $55.00
Seafood Lover's Feast – $200 William's Gift Card
Free

Starting bid

Get ready for a delicious dining experience with this generous $200 gift card to William’s Seafood Restaurant—a local favourite known for fresh, flavourful seafood dishes and classic comfort food. Whether it’s a family dinner, a special night out, or a seafood feast just because—you’ll enjoy every bite! Value: $200
A Night at the Theatre – Theatre New Brunswick
Free

Starting bid

Experience the magic of live performance with this exclusive Theatre New Brunswick gift voucher—your ticket to an unforgettable cultural evening! - 2 Tickets to Any 2025–2026 Show – Choose from a diverse lineup of professional productions and enjoy a night of drama, comedy, or powerful storytelling brought to life on stage. Perfect for date nights, gifts, or treating yourself to a memorable night out with New Brunswick’s premier theatre company. Estimated Value: $80.00-$130.00
Monster House Publishing Children's Book Collection
Free

Starting bid

Inspire young imaginations with this delightful 11-book collection from Monster House Publishing, known for its vibrant stories and local talent. This includes: - 11 Children’s Books – A fun and engaging variety of titles, perfect for bedtime stories, classroom shelves, or building a home library. Each book features imaginative storytelling, colourful illustrations, and meaningful messages kids will love. Perfect for parents, teachers, or anyone looking to spark a love of reading in the little ones in their life! Value: $182.00
Main Street Tattoo Company Backpack and $50 Gift Certificate
Free

Starting bid

Show off your style with this bold and practical bundle from Main Street Tattoo Company, perfect for tattoo lovers and fans of local flair: - Main Street Tattoo Company Backpack – A sleek, edgy backpack that’s perfect for everyday use, repping one of the city’s coolest studios. - $50 Gift Certificate – Put it toward your next tattoo, merch, or aftercare products—your ink, your way. Whether you’re adding to your collection or just starting your journey, this bundle delivers both function and flair. Estimated Value: $65.00
Radiance & Relaxation Mini Beauty Package
Free

Starting bid

Pamper yourself or someone special with this luxurious mini beauty bundle—perfect for a self-care night or a refreshing skincare reset. This package includes: - Multiple Blendid Beauty Products – Naturally crafted skincare essentials designed to nourish, hydrate, and glow. - Spa Facial Voucher from Cleopatra’s Beauty Secrets – Indulge in a professional facial treatment for glowing, rejuvenated skin. Estimated Value: $250.00
Morning Comfort & Local Flavor
Free

Starting bid

Bring warmth and local charm to your mornings with this cozy collection: - 2 Mill Town Coffee Packs – Premium, locally-roasted coffee for true connoisseurs. - 2 x $20 Pur & Simple Gift Cards – Enjoy a gourmet brunch outing. - 6-Piece Wooden Bowl Set – Handcrafted, elegant and functional, perfect for any kitchen. - $25 Dumfries Maple Gift Card – Savor the taste of small-batch maple goodness. Estimated Value: $205
A Taste of Delight & Some Local Craft
Free

Starting bid

Indulge in the simple joys of comfort, flavor, and handcrafted charm with this delightful bundle, perfect for cozy mornings or thoughtful gifting. Includes: - 7-Piece Wooden Bowl Set – Beautifully hand-crafted pieces that bring natural elegance to any table. - 2 Mill Town Coffee Packs – Enjoy rich, locally-roasted coffee to kickstart your day. - Whimsy Coffee Mug – Sip in style with this charming, artisan mug from Whimsy - 2 x $20 Pur & Simple Gift Cards – Treat yourself to a fresh and flavorful breakfast or brunch. - $50 Fancy Bites by Nancy Gift Card – Satisfy your sweet tooth with gourmet local treats. Estimated Value: $250
"Vibrant Still Life with Flowers and Birds" by Sheila McPhee
Free

Starting bid

An expressive and colorful floral still life by contemporary artist Sheila McPhee. Bold brushstrokes and a vivid palette of reds, yellows, and oranges bring the bouquet to life, set against a swirling, textural background of rich blues and greens. The ceramic vase, adorned with dark blue songbirds and floral motifs, adds a whimsical charm. The composition blends abstract and representational styles, showcasing McPhee’s unique artistic voice. Perfect for collectors of modern expressionist artwork or anyone seeking a dynamic focal piece. Artist’s Value: $250
Charles Fraser Comfort - Ballantyne and Barnston at Tadoussa
Free

Starting bid

Charles Fraser Comfort, a notable Canadian painter, often explored themes of history and landscape in his work. In Ballantyne and Barnston at Tadoussac, he captures the historic setting of Tadoussac—one of Canada's oldest settlements—while referencing figures likely tied to its early colonial past. The painting reflects Comfort’s signature blend of realism, national identity, and a deep appreciation for place. Made in 1941 for the 330th anniversary of The Hudson's Bay Company and Generously donated by Milkshake Mondays’ Larry and Fely Canam. Estimated Value: $120
"March" by Kaitlin Hoyt Illustration
Free

Starting bid

This beautifully detailed painting captures the quiet majesty of an American robin perched amid evergreen branches and pinecones. The artist’s rich use of color and texture brings the bird’s vivid orange breast to life against a deep forest background. A timeless celebration of nature’s resilience and grace, this piece is perfect for bird lovers and art collectors alike. Artist’s Value: $200
Relax, Refresh & Create Experience in Moncton
Free

Starting bid

Unwind, indulge, and get inspired with this perfectly balanced bundle of relaxation, creativity, and style. Whether you’re treating yourself or someone special, this package offers a little bit of everything Moncton has to offer: - USVA Nordic Spa Thermal Experience – Escape into serenity with a rejuvenating thermal spa visit at one of the region’s most peaceful retreats. - 2 x$20 Pur & Simple Gift Cards – Enjoy a delicious brunch or breakfast at a local favorite—because self-care includes great food! - Chloe and Lex Beach Bag – Stylish and spacious, this beautiful bag from Tweedside Road is perfect for spa days, beach outings, or weekend getaways. - $30 Gift Card to the Moncton DIY Studio – Get creative with a hands-on project at this fun and welcoming maker space. Estimated Value: $185.00
Morning at the Market Bundle
Free

Starting bid

Start your day the best way with this Morning at the Market bundle, packed with everything you need for a perfect morning! Here’s what’s inside: - Fredericton Boyce Farmers Market Tote Bag – A stylish and practical way to carry all your fresh market finds. - Fredericton Boyce Farmers Market Apron – Wear it proudly while cooking up a storm with your local goodies. - $50 in Boyce Farmers Market Gift Cards – Shop for the freshest produce, artisan goods, and unique market treasures. - 2 x $20 Pur & Simple Gift Cards – Enjoy a wholesome, delicious meal at Pur & Simple, perfect for breakfast or lunch. Estimated Value: $115.00
$50 Gift Card to Joyce Pub
Free

Starting bid

Enjoy $50 toward food and drink at The Joyce Pub, one of Fredericton’s top spots for craft beer and locally inspired pub fare. A perfect excuse for a great night out in the heart of downtown! Value: $50.00
Voucher for 4 rounds of Mini Putt at Good Guys Golf
Free

Starting bid

Looking for some fun? Enjoy 4 rounds of indoor mini putt at Good Guys Golf in Fredericton! Perfect for friends, family, or a fun date. Challenge each other to 9 holes of mini golf and see who comes out on top. Estimated Value: $30.00
$50 Gift Card to Douglas Animal Hospital
Free

Starting bid

Keep your pet happy and healthy with a $50 gift card to Douglas Animal Hospital in Fredericton. Use it for everything from routine check-ups to vaccinations, grooming, and more! Value: $50.00
$100 Gift Card to Crystalhead Tattoo Company
Free

Starting bid

Thinking about new ink? This $100 gift card to Crystalhead Tattoo Company will get you one step closer. Whether it’s your first tattoo or your next masterpiece, their talented artists can help you make it unforgettable. Value: $100.00
Ashfield Entry Door Handle and Lock
Free

Starting bid

Add a touch of classic style and security to your front door with the Ashfield Entry Handle and Lock in a sleek satin nickel finish from Targett’s Windows and Doors. Durable, stylish, and built for exterior use, it’s the perfect upgrade for any entryway. Value: $209.00
$200 Gift Card to Danielle's Weddings & Events
Free

Starting bid

Dreaming up the perfect event is fun, but pulling it off? Not so much. That’s where Danielle’s Weddings & Events comes in. This $200 gift card can be used toward expert planning services, from month-of coordination to full-scale wedding and event management. Value: $200.00
Pure Brand Cleaning Bundle
Free

Starting bid

Refresh your routine with an eco-friendly bundle of Pure brand cleaning products from Consciously Clean Refillery: - Including dish soap, multi-purpose cleaner, stain remover, scrubbing cream, toilet bowl cleaner, multisurface spray, and more! - Plus, enjoy a $50 gift card to stock up on your favorite sustainable essentials. Estimated Value: $100
Milkshake Hair Bundle
Free

Starting bid

Brighten up your hair care routine with this Milkshake Sweet Camomile set from Vibrant Salon and Spa. Perfect for enhancing natural highlights and keeping your locks soft and shiny, this bundle includes: - Shampoo - Conditioner - Leave-In Treatment Formulated with chamomile and honey for gentle nourishment and radiant results. Estimated Value: $70.00
$100 in Gift Cards To Jenna's Nut Free Dessertery
Free

Starting bid

Enjoy $100 to spend at Jenna’s Nut-Free Dessertery, a 100% Indigenous-owned bakery and restaurant in Fredericton, NB. From fresh, nut-free breakfasts, lunches, and desserts to signature items like bannock and the New Brunswick Cookie. Everything is made with care, culture, and community at heart. Value: $100.00
Black and White Onyx Chess Set
Free

Starting bid

This elegant chess set from Endeavours Think & Play features beautifully crafted pieces made from genuine black and white onyx, offering a sleek and timeless contrast. Each piece showcases fine detailing, making it a stunning addition to any game room or collector’s display. Perfect for casual play or serious matches, this set combines luxury and functionality for an elevated chess experience. Value: $180.00
Leisure Learning Course – UNB Art Centre (1/2 Available!)
Free

Starting bid

Unleash your creativity with a free Leisure Learning course from the UNB Art Centre! - Choose from an exciting lineup including Drawing for Beginners, Watercolours on the Go, Jazz on Heels, A Taste of Italy, Beekeeping, Hand Sewing Basics, Digital Photography, Novel Writing, and more Whether you're looking to learn a new hobby or sharpen your skills, this is your chance to relax, explore, and create in a fun, supportive environment. The perfect gift for a curious mind — maybe even yours! Value: Between $49.00-$170.00 *Note- there are two courses available both listed a separate items
Leisure Learning Course – UNB Art Centre (2/2 Available!)
Free

Starting bid

Unleash your creativity with a free Leisure Learning course from the UNB Art Centre! - Choose from an exciting lineup including Drawing for Beginners, Watercolours on the Go, Jazz on Heels, A Taste of Italy, Beekeeping, Hand Sewing Basics, Digital Photography, Novel Writing, and more Whether you're looking to learn a new hobby or sharpen your skills, this is your chance to relax, explore, and create in a fun, supportive environment. The perfect gift for a curious mind — maybe even yours! Value: Between $49.00-$170.00 *Note- there are two courses available both listed a separate items
"Her Humble Highness" by Nada Abdulrazzaq
Free

Starting bid

"Her Humble Highness" is a vibrant mixed media piece by self-taught Fredericton artist Nada Abdulrazzaq. Known for her uplifting and expressive style, Nada draws on her background in psychology and lifelong passion for art to create work that radiates strength, hope, and feminine grace. Artist's Value: $1000.00
Stay and Play Essentials Bundle
Free

Starting bid

Unplug, unwind, and indulge with this charming collection of games, cozy socks, premium teas and coffees, and a soft candlelight glow from Endeavours Think & Play. Whether you're playing a round of backgammon or sipping a hot cup of Scottish Caramel tea, this bundle has everything you need for a relaxing night in. - Backgammon game - 2 x Bicycle Playing Cards: Metalluxe Holiday Gold, Purple Peacock - 2 x Socksmith Socks - Nordic LED Pillar Candle – Sand (3x4") - Newfoundland Tea Company: Scottish Caramel, Front Porch Tea, Raspberry Lemonade - Saltwinds Coffee Company: Toasted Hazelnut, Drunken Sailor, Maritime Maple Value: $275.00
Last Will & Testament from Grant M. Ogilvie at Leading Law
Free

Starting bid

Planning for the future is one of the most important steps you can take, and this item will give you peace of mind for years to come. This Last Will & Testament Certificate is generously provided by Grant M. Ogilvie at Leading Law—a trusted name in legal services. - A personalized Last Will & Testament to ensure that your wishes are legally documented and respected. Ensure your legacy is in good hands with a comprehensive will that’s crafted specifically for you. A must-have for anyone looking to safeguard their family and assets. Value: $600
Salsa and Lady Ashburn Pickles
Free

Starting bid

Features Salsa and Lady Ashburn Pickles from Miramichi Preserves. Two popular local products donated by the Oromocto Galleria. Estimated Value: $15.00
Book Lover Basket
Free

Starting bid

A curated collection of reader must-haves brom Bookends Fredericton, perfect for any bookworm: - Page holder - 40 assorted stickers - Book sleeve - Small artwork - Bookmark - Book review notepad - Keychain - Pair of bookends - Tote bag - Branded Bookends pen - $50 Bookends Gift Certificate Ideal for cozy reading days and literary inspiration! Estimated Value Over $100.00
Sweat Club Starter Bundle
Free

Starting bid

Includes a reusable water bottle and a $50 gift card to Sweat Club Fredericton—perfect for staying hydrated and motivated on your fitness journey. Estimated Value: $75.00
$100 Brookstone Massage Gift Card
Free

Starting bid

Prioritize wellness and self-care with a $100 Brookstone Massage Gift Card. Located in Fredericton, Brookstone offers professional massage therapy services designed to relieve tension, reduce stress, and support overall well-being. A thoughtful gift for anyone in need of rest and recovery. Value: $100.00
$20 Avalon Salon & Spa Gift Card
Free

Starting bid

Pamper someone special with a $20 gift card to Avalon Salon & Spa. Offering a full range of salon and spa services, including massage, facials, and esthetics. Avalon is the perfect place to relax, refresh, and feel your best. Value: $20.00
$50 Twist of Fate Estate Sales Certificate
Free

Starting bid

Looking to uncover hidden treasures or give new life to timeless pieces? This gift certificate of $50 from Twist of Fate Estate Sales is your ticket to an exciting, one-of-a-kind shopping experience! Whether you’re hunting for vintage finds, unique home décor, or collectibles with character, you’ll love browsing through thoughtfully curated estate sales run by the pros. Value: $50.00
1 Service of Choice from Zenful Counselling
Free

Starting bid

Enjoy a free session at Zenful Counselling including yoga, reiki, card readings, and more. Whether you’re seeking relaxation, energy healing, or guidance, this personalized service supports your wellness journey in a calm and nurturing environment. Value: $175.00
Mactaquac Golf Experience
Free

Starting bid

Grab your clubs and three friends — it’s time to hit the green! This bundle includes two rounds of golf for four players and one golf cart voucher, offering the perfect mix of sport, scenery, and social time. Whether you’re a seasoned golfer or just enjoy a fun day outdoors, this package promises great memories and even better drives. Perfect for a weekend outing, a small group getaway, or a gift for the golf enthusiast in your life. Package Includes: - Two (2) rounds of golf for four (4) players - One (1) golf cart voucher for use during one round Don’t miss this chance to elevate your golf game — or just enjoy the ride! Estimated Value: $150.00
$50 Gift Card to Simply For Life + Free Consultation
Free

Starting bid

Kickstart your wellness journey with a $50 gift card to Simply For Life, plus a free consultation to help tailor a personalized health plan just for you. Perfect for anyone looking to improve nutrition and overall well-being. Value: $50.00
Initial Chiropractic Assessment from Pollack Chiropractic
Free

Starting bid

Start your wellness journey with an initial chiropractic assessment from Pollack Chiropractic. This comprehensive visit includes a full evaluation to help identify and address pain, posture, or mobility concerns, supporting your path to better health. Value: $100.00
3-Day Pass to GoodLife Fitness
Free

Starting bid

Get moving with a 3-day pass to GoodLife Fitness! Enjoy full access to gym facilities, group classes, and equipment, perfect for trying out the club or jumpstarting your fitness routine. Value: $75.00
Hall of Fame Family Day (1/2 Available!)
Free

Starting bid

Enjoy a day of discovery with a family admission to the New Brunswick Sports Hall of Fame, followed by a tasty treat with a $20 gift card to Pür & Simple. Perfect for a fun and delicious family outing! Estimated Value: $35.00 *Note- there are 2 bundles available both listed a separate items
Hall of Fame Family Day (2/2 Available!)
Free

Starting bid

Enjoy a day of discovery with a family admission to the New Brunswick Sports Hall of Fame, followed by a tasty treat with a $20 gift card to Pür & Simple. Perfect for a fun and delicious family outing! Estimated Value: $35.00 *Note- there are 2 bundles available both listed a separate items
Abony Family Tennis Center 1 Week Summer Camp
Free

Starting bid

Enjoy a fun-filled week of tennis at Abony Family Tennis Center’s summer camp, perfect for kids and teens to build skills and make new friends. Plus, stay hydrated with a branded water bottle from Momentum Printing. Estimated Value: $250.00
Rhapsody Rhythmic Gymnastics Summer Camp Membership
Free

Starting bid

Designed for girls ages 6 to 12, this summer camp membership at Rhapsody Rhythmic Gymnastics provides a fun, supportive environment to build flexibility, coordination, and confidence. Plus, stay refreshed with a branded water bottle from the NB Sports Hall of Fame, perfect for camp days and beyond! Value: $250.00
2024-2025 Vancouver Canucks Team Signed Jersey
Free

Starting bid

Celebrate Canadian hockey pride with this official NHL Vancouver Canucks jersey, signed by the entire 2024–2025 team. With tags still attached, this authentic collector’s piece is a must-have for any true fan of the game and a proud tribute to one of Canada’s most iconic sports. Estimated Value: $750.00
Reflexology Treatment at Positive Change Workshops
Free

Starting bid

Relax, unwind, and reset with a reflexology session from Rachel Jenkins at Positive Change Workshops. A calming experience designed to leave you feeling refreshed and rebalanced. A little time for you, because you’ve earned it. Estimated Value: $150
Lee Miller Spark of Awareness Bundle
Free

Starting bid

Nurture your mind and body with this set of wellness vouchers from Lee Miller’s Spark of Awareness, including: - 50% off any session - 2 group sound meditation classes - 1 free Pilates class A great opportunity to explore holistic wellness and self-care practices in a supportive environment. Value: $155.00
$250 SMART Photo Management Gift Card
Free

Starting bid

Take control of your memories with a $250 gift card to SMART Photo Management. Whether you're looking to collect, sort, save, or share your photos, their expert services make it easy to preserve and enjoy your photo collection for generations. Value: $250.00
Fruit Basket from Fresh Choice (1/2 Available!)
Free

Starting bid

Enjoy a vibrant selection of seasonal fruits with a beautifully arranged fresh fruit basket from Fresh Choice. Perfect for gifting, sharing, or simply treating yourself to something healthy and delicious. Estimated Value: $40.00 *Note- there are 2 baskets available both listed a separate items *Note- image shown is not the actual basket being auctioned, please see the displays at the silent auction tables
Fruit Basket from Fresh Choice (2/2 Available!)
Free

Starting bid

Enjoy a vibrant selection of seasonal fruits with a beautifully arranged fresh fruit basket from Fresh Choice. Perfect for gifting, sharing, or simply treating yourself to something healthy and delicious. Estimated Value: $40.00 *Note- there are 2 baskets available both listed a separate items *Note- image shown is not the actual basket being auctioned, please see the displays at the silent auction tables

