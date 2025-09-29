A Silent Auction for Shady Grove

Hosted by
Starting bid
Value: $1200
Dimensions: 24"x48"
Artist: Taryn Giles
Acrylic on Canvas
Starting bid
Value: $100
Dimensions: 8"x8"
Artist: Kirsten Chaisson
Acrylic on Canvas
Starting bid
Value: $400
Dimensions: 14"x11"
Artist: Taryn Giles
Acrylic on Canvas
Starting bid
Value: $350
Dimensions: 14"x14"
Artist: Sarah Creary
Acrylic on Canvas
Starting bid
Value: $250
Dimensions: 14"x11"
Artist: Sarah Creary
Acrylic on Canvas
Starting bid
Value: $100
Dimensions: 8"x8"
Artist: Kirsten Chaisson
Acrylic on Canvas
Starting bid
Value: $450
Dimensions: 24"x12"
Artist: Sarah Creary
Acrylic on Canvas
Starting bid
Value: $200
Dimensions: 12"x9"
Artist: Sarah Creary
Acrylic on Canvas
Starting bid
Value: $100
Dimensions: 8"x8"
Artist: Kirsten Chaisson
Acrylic on Canvas
Starting bid
Value: $300
Dimensions: 12"x9"
Artist: Taryn Giles
Acrylic on Canvas
Starting bid
Value: $285
Dimensions: 17.5"x10.75" (19"x12" w/ frame)
Artist: Kirsten Chaisson
Acrylic on Canvas, with Natural Wood Frame
