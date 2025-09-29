Hosted by

Kennebecasis Trail Association

A Silent Auction for Shady Grove

Pick-up location

133 Hampton Rd, Rothesay, NB E2E 2N6, Canada

"Kayaker" - Bay of Fundy item
$300

Starting bid

Value: $1200

Dimensions: 24"x48"

Artist: Taryn Giles

Acrylic on Canvas

"Kennebecasis River" - Rothesay item
$25

Starting bid

Value: $100

Dimensions: 8"x8"

Artist: Kirsten Chaisson

Acrylic on Canvas

"Parlee Brook Amphitheatre" - Sussex item
$100

Starting bid

Value: $400

Dimensions: 14"x11"

Artist: Taryn Giles

Acrylic on Canvas

"Split Rock Trail" - Lorneville item
$75

Starting bid

Value: $350

Dimensions: 14"x14"

Artist: Sarah Creary

Acrylic on Canvas

"Moss Glen Nature Trail" - Clifton Royal item
$50

Starting bid

Value: $250

Dimensions: 14"x11"

Artist: Sarah Creary

Acrylic on Canvas

"Taylor Brook" - Rothesay item
$25

Starting bid

Value: $100

Dimensions: 8"x8"

Artist: Kirsten Chaisson

Acrylic on Canvas

"Laverty Falls" - Fundy National Park item
$100

Starting bid

Value: $450

Dimensions: 24"x12"

Artist: Sarah Creary

Acrylic on Canvas

"Deer Island Point Campground" - Deer Island item
$50

Starting bid

Value: $200

Dimensions: 12"x9"

Artist: Sarah Creary

Acrylic on Canvas

"Shady Grove" - Quispamsis item
$25

Starting bid

Value: $100

Dimensions: 8"x8"

Artist: Kirsten Chaisson

Acrylic on Canvas

"Eye of the Needle" - Walton Glen Gorge item
$75

Starting bid

Value: $300

Dimensions: 12"x9"

Artist: Taryn Giles

Acrylic on Canvas

"Black Horse Loop Trail" - Fundy National Park item
$50

Starting bid

Value: $285

Dimensions: 17.5"x10.75" (19"x12" w/ frame)

Artist: Kirsten Chaisson

Acrylic on Canvas, with Natural Wood Frame

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!