Want to support Community Alley Trappers (CAT) and potentially win money in the process? We invite you to participate in our CAT Monthly 50/50 Draw! These donations will help fund our various programs in place, including our kitties that are part of our TNR (Trap-Neuter-Return) program. Purchasers must be over 19.





Aimeriez-vous soutenir Community Alley Trappers (CAT) et potentiellement gagner de l'argent? Nous vous invitons à participer à notre tirage mensuel moitié-moitié de CAT! Ces fonds nous aident à pour nos chats pour nos multiples programmes en place, incluant nos chats du programme TNR (capture-stérilisation-retour). Les acheteurs doivent être âgés de plus de 19 ans.