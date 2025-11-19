Abbotsford Church of the Nazarene's Silent Auction

Hosted by
About this event
2390 McMillan Rd, Abbotsford, BC V2S 7R3, Canada
Starting bid
Passes generously donated by Tanya Learn from Chilliwack Golf Club. Each pass is valued at $50.
Starting bid
Valued at $80
Starting bid
2 Tickets (Club Seats) in Section 106 Row 6
January 17
Canucks VS. Oilers
Each Ticket is valued at $400
Generously donated by Drake Financial
Starting bid
4 Tickets (Club Seats) in Section 108 Row 8
Game TO BE DETERMINED
Each Ticket is valued at $400
Generously donated by Valiant Financial
Starting bid
1 Float Therapy Session
4 Assorted Epsom Salts & Salt Lamp
Valued at $150
Starting bid
Package of decadent treats
Generously donated by Lorna Wiebe
Valued at $50
Starting bid
Textured Art for your wall
Handcrafted
Starting bid
Valued at $50
Starting bid
Pass for 10 people for paintball
Generously donated by Millionaire Paintball
Valued at $200
Starting bid
Jesus carrying His cross
Handcrafted
Starting bid
Valued at $80
Starting bid
2 House of James Gift cards for $25
2 Books:
Transformed by the Messiah by Rabbi Jason Sobel
Before the King by Heather Kaufman
Starting bid
Certificate for 1-2 Hour Photo Session for a Couple or Family
Incudes a minimum of 50 digital images
Valued at $250
Starting bid
Homemade by Ruth Graham
Starting bid
Homemade by Ruth Graham
Starting bid
Starting bid
Homemade by Ruth Graham
Starting bid
Starting bid
Homemade by Ruth Graham
Starting bid
Homemade by Ruth Graham
Starting bid
Homemade by Ruth Graham
Starting bid
Homemade by Ruth Graham
Starting bid
Homemade by Ruth Graham
Starting bid
Homemade by Ruth Graham
Starting bid
“O Come Let Us Adore Him” wooden sign
Starting bid
Handmade by AbbyNaz Youth
Starting bid
Handmade by AbbyNaz Youth
Starting bid
Handmade by AbbyNaz Youth
Starting bid
Handmade by AbbyNaz Youth
Starting bid
Handmade by AbbyNaz Youth
Starting bid
Assorted bath salts and candles
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!