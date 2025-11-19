Hosted by

Abbotsford Church of the Nazarene

Abbotsford Church of the Nazarene's Silent Auction

Pick-up location

2390 McMillan Rd, Abbotsford, BC V2S 7R3, Canada

3 passes for a round of golf at Chilliwack Golf Club item
3 passes for a round of golf at Chilliwack Golf Club
$60

Starting bid

Passes generously donated by Tanya Learn from Chilliwack Golf Club. Each pass is valued at $50.

Oil change from Hub Motors item
Oil change from Hub Motors
$40

Starting bid

Valued at $80

2 Club Seat Tickets for Vancouver Canucks item
2 Club Seat Tickets for Vancouver Canucks
$250

Starting bid

2 Tickets (Club Seats) in Section 106 Row 6

January 17

Canucks VS. Oilers

Each Ticket is valued at $400


Generously donated by Drake Financial

4 Club Seat Vancouver Canucks Hockey Tickets item
4 Club Seat Vancouver Canucks Hockey Tickets
$600

Starting bid

4 Tickets (Club Seats) in Section 108 Row 8

Game TO BE DETERMINED

Each Ticket is valued at $400


Generously donated by Valiant Financial

Zen Natural Wellness Package item
Zen Natural Wellness Package
$60

Starting bid

1 Float Therapy Session

4 Assorted Epsom Salts & Salt Lamp

Valued at $150

Laura Secord Gourmet Treat Tower item
Laura Secord Gourmet Treat Tower
$30

Starting bid

Package of decadent treats

Generously donated by Lorna Wiebe

Valued at $50

Textured Wall Art item
Textured Wall Art
$20

Starting bid

Textured Art for your wall

Handcrafted

Kitchen & Family Wall Decor item
Kitchen & Family Wall Decor
$20

Starting bid

Valued at $50

Paintball Pass for 10 People item
Paintball Pass for 10 People
$100

Starting bid

Pass for 10 people for paintball

Generously donated by Millionaire Paintball

Valued at $200

Christian wall art item
Christian wall art
$20

Starting bid

Jesus carrying His cross

Handcrafted

The Chronicles of Narnia Boxed Set item
The Chronicles of Narnia Boxed Set
$30

Starting bid

Valued at $80

2 Books & House of James Giftcard item
2 Books & House of James Giftcard
$30

Starting bid

2 House of James Gift cards for $25

2 Books:

Transformed by the Messiah by Rabbi Jason Sobel

Before the King by Heather Kaufman

Couples/Family Photo Session item
Couples/Family Photo Session
$100

Starting bid

Certificate for 1-2 Hour Photo Session for a Couple or Family

Incudes a minimum of 50 digital images


Valued at $250

Crabapple Jelly
$4

Starting bid

Homemade by Ruth Graham

Blackberry Jam
$4

Starting bid

Homemade by Ruth Graham

Apple Jelly
$4

Starting bid

Homemade by Ruth Graham

Blackberry Apple Jam
$4

Starting bid

Homemade by Ruth Graham

Zucchini Relish
$4

Starting bid

Homemade by Ruth Graham

Wooden Christmas Sign item
Wooden Christmas Sign
$20

Starting bid

“O Come Let Us Adore Him” wooden sign

Cheesecake
$40

Starting bid

Handmade by AbbyNaz Youth

Valley Fog Co. Package item
Valley Fog Co. Package
$20

Starting bid

Assorted bath salts and candles

